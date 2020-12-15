大馬網紅小時候長這樣！他幼稚園老師突曬照讓粉絲超驚喜

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大馬網紅小時候長這樣！他幼稚園老師突曬照讓粉絲超驚喜

四方報/綜合報導

calendar_today2020-12-15 07:00:00

羅傑叔叔
▲馬來西亞網紅Nigel Ng因為拍攝以Uncle Roger為人物設定的影片，以50歲中年亞洲人眼光吐槽歐美廚師做的蛋炒飯而爆紅。（圖／翻攝自影片）
馬來西亞網紅Nigel Ng因為拍攝以Uncle Roger為人物設定的影片，以50歲中年亞洲人眼光吐槽歐美廚師做的蛋炒飯而爆紅。走紅於歐美和亞洲的他，可以說是已成為亞裔代言大使，先前幫珍奶店當一日店長時稱讚周杰倫是「音樂界的Uncle Roger」，還釣出周杰倫本人回應。
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▲馬來西亞網紅Nigel
▲馬來西亞網紅Nigel Ng因為拍攝以Uncle Roger為人物設定的影片，以50歲中年亞洲人眼光吐槽歐美廚師做的蛋炒飯而爆紅。（圖／翻攝自影片）
成名之後，他的幼稚園老師有一天在看影片時，突然驚喜的發現他長得有點像自己以前教過的學生，並翻出當時有拍到他的照片。該名老師的女兒 Jessica Chen，在臉書發文提及，一開始她母親不以為意，但當她看越來越多影片，發現Uncle Roger的笑容實在太像她教過的一個愛笑的小孩Nigel。她查詢維基百科後，發現Nigel Ng的家鄉跟他們一樣，她覺得這個巧合很有趣，就在晚餐時段告訴她的兒女們。她的兒子（ Jessica Chen的哥哥）決定去翻幼稚園的畢業紀念冊，並且證實了Nigel Ng的確是她的學生。
Jessica Chen於是在臉書分享了5歲的Nigel Ng，可以看出笑容幾乎一模一樣。她更表示，她媽媽指出Nigel Ng是她班上表現最棒的小孩之一。根據《 World of Buzz》採訪幼稚園老師本人，她表示雖然Nigel Ng在校僅有一年時間，但學業上十分傑出。「他聰慧又敏銳，非常乖巧。」她說。

馬來西亞民眾對於Nigel Ng成為國際明星十分興奮，有些人驚訝發現曾和他住在同個城鎮，有些人則開始尋找和他的關聯。後來，這則臉書貼文成功釣到Uncle Roger本人回應，他發到個人的社群平台並且感謝幼稚園老師們一家找到自己的兒時照片。
▲5歲的Nigel
▲5歲的Nigel Ng／Uncle Roger。（圖／翻攝自臉書）
 
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