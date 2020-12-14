影／全球首創！ 青埔高鐵站區企鵝號誌燈帶你過馬路
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-12-14 21:48:25
桃園高鐵站區出現全球第一座的「企鵝號誌燈」！原本一般行人穿越道設置的「小綠人」，頓時化身為可愛的企鵝動畫號誌，副市長高安邦今(14)日參與記者會活動時表示，市府很高興與Xpark合作設計獨一無二的企鵝號誌燈，和傳統小綠人相比，企鵝造型燈號多了幾分趣味，搭配防疫宣導號誌 ，提醒行人記得戴口罩、勤洗手，做好防疫措施。
青埔Xpark與桃園市政府交通局合作，將原本的走路小綠人換成了Xpark 館內的國王企鵝跟麥哲倫企鵝剪影，同時設計了6種動畫，包括企鵝慢走、快速移動及休息的姿態，讓民眾在過馬路時可以看見企鵝的日常。企鵝號誌燈目前將Xpark館內的國王企鵝及麥哲倫企鵝的日常剪影，配合號誌燈不同秒數的速度設計6款行人號誌燈號動畫，綠燈時國王企鵝慢慢走，但快轉紅燈時，就會看到國王企鵝快快走，頭上還會冒汗；而另一邊的麥哲倫企鵝因為喜歡在水域活動，綠燈快結束時會變成游泳姿態，提醒行人加快腳步過馬路，紅燈則是企鵝休息或睡覺的模樣。
館方希望透過企鵝交通號誌，讓民眾瞭解企鵝生態，未來也有意願將 Xpark周邊的號誌燈改設成其他的海洋生物造型號誌，營造全新的城市風景，讓民眾只要到桃園青埔就可以感受到滿滿的海洋氛圍。