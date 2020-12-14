國民黨痛批網管法 NCC：並無箝制言論自由
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-12-14 21:15:57
國民黨今（14）日召開記者會直指國家通訊傳播委員會（NCC）研擬中的《網際網路視聽服務管理法》箝制言論自由，並表示是綠色威權復辟。對此，NCC今日發布新聞稿表示，網際網路是自由、開放、創新，不可能以戒嚴方式管制，該草案也未涉及言論審查。
NCC說明，面對網際網路視聽服務崛起，以及服務提供者本身跨境、跨產業與多元商業模式等特性所帶來的挑戰，NCC自108年開始著手研擬該草案。草案主軸著重於如何提升網際網路視聽服務健全環境、保障我國消費者權益、帶動本土內容產業發展及確保整體視聽服務產業的公平競爭。而該草案所定義之網際網路視聽服務，是如Netflix、Line TV等串流影音平台服務事業，排除以使用者分享為主的社群平台，如Youtube、Facebook等。故將該草案與網路管制畫上等號，實屬誤解。
NCC強調，該草案目前仍在研議中，歷經多次學者專家及產業界諮詢會議，並舉辦兩次公聽會廣徵各界意見。對於該草案如有任何問題，皆可向該會表達意見，避免引起不必要的誤會而造成閱聽大眾誤解。不過，對於國民黨革實院長羅智強在記者會中點出的網際網路視聽服務強制登記、草案第13條的「帝王查水表條款」，NCC僅表示草案仍在研議中，可以該會表達意見。