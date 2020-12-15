全美第一針！紐約護士接種輝瑞疫苗 川普樂翻：恭喜美國
全美第一針！紐約護士接種輝瑞疫苗 川普樂翻：恭喜美國
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-15 06:50:25
美國政府在過去幾天火速批准知名藥廠輝瑞與德國公司合作研發的新冠疫苗，允許緊急使用授權，在經過配送作業後，首批疫苗已送至各地，讓高風險群優先施打，美國紐約皇后區一名加護病房護理師在當地時間 14 日接種輝瑞疫苗，成為美國第一人。美國總統川普第一時間也透過推特發文說，「恭喜美國！恭喜世界！」
綜合外媒報導，美國因新冠肺炎死亡的人數，已在當地時間 14 日下午突破 30 萬人，每天都有成千上萬的美國人死於新冠肺炎，疫情仍十分嚴峻。紐約皇后區長島猶太醫學中心( Long Island Jewish Medical Center )的加護病房護士桑德拉·林賽（ Sandra Lindsay ）在美國東部時間週一上午 9 點 20 分施打疫苗，她說，希望這代表因新冠肺炎所帶來的痛苦能就此結束。除了紐約州長古莫（ Andrew Cuomo ）全程透過直播關切，美國總統川普也在推特上宣布，「第一支疫苗已經施打了。恭喜美國！恭喜世界！」
首批分配的 290 萬劑疫苗足夠讓 145 萬人施打，但由於數量和風險性評估，大多數美國人還需要再等上幾個月才能接種新冠疫苗。專家警告，雖然疫苗在短時間內就研發出來並開始分配，但防疫工作仍不能鬆懈，未來幾個月大家仍須勤洗手、戴口罩、保持社交安全距離。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。