「朱侯配」是假議題？媒體人3點曝結局：大位非蹭出來的

藍綠雙方都已開始悄悄布局2024選戰，而國民黨將由誰來角逐大位？近日就有媒體公布「10大政治領袖」排行榜，其中，新北市長侯友宜位居榜首，前新北市長朱立倫則勇奪第五，兩人的「朱侯配」組合也被點名討論過。對此，資深媒體人韋安提出「3點」分析朱侯配是假議題，他認為「大位不是靠東蹭西蹭『蹭』出來的」。

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韋安在臉書直呼「可悲啊！哪有大位是可以『蹭』出來的？」他表示，所謂「朱侯配」，就是卡侯挺朱，封殺侯未來的可能性，根本假議題。同時也透露，自己本來不想再談論「朱侯配」這種「不科學」的議題，不過，前兩天一篇「哪有A咖（侯）去當B咖（朱）副手的？」的無心PO文，引發了「巨大的反響」，一位國政院退休研究員學者前輩，為此還投書論證，用星座命理，「明褒朱、暗貶侯」一番。

▲前新北市長朱立倫。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者康子仁攝）

韋安並提出「3點觀察」回應，一、去年，朱立倫用「大大的擁抱」，希望爭取韓國瑜支持他選總統，結果咧？二、侯已一再強調「專心市政」，現在搞「朱侯配」，只會干擾他的市政，攪亂輿論風向。「朱侯配」其實是假，封卡殺侯未來可能性才是真，不是嗎？三、2019挺朱人士，希望跳過原有藍營的初選遊戲規則，早早確定朱的參選總統身份，結果讓藍營烏煙瘴氣，大傷元氣。現在離2024還有3年多，就要卡侯挺朱，自己搶「轎子」坐，難道不是又瘋了嗎？





文末，韋安也直說，大位是靠「想做事、能做事，實實在在在做事」，贏得民意支持，一張張選票「掙」出來的，不是靠東蹭西蹭「蹭」出來的。（編輯：許苡晴）