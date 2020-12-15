中天訂閱飆破200萬！館長分析「真實數據」：輸反骨男孩
中天訂閱飆破200萬！館長分析「真實數據」：輸反骨男孩
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-15 07:33:35
中天新聞台經歷換照失利、向法院提假處分遭駁回後，於11日午夜起正式頻道執照到期，轉往網路發展。據了解，中天電視的YouTube頻道訂閱人數已突破200萬人，話題在網路持續延燒。對此，網紅成吉思汗「館長」陳之漢在直播中提到中天的YouTube頻道訂閱人數，並分析背後「真實數據」，質疑是否真有這麼大的效益仍是未知。
中天新聞台轉往網路發展後，該頻道正式突破200萬人訂閱，線上同時觀看人數可逾10萬人，館長以同為YouTuber的身分，分析中天新聞台轉戰YouTube網路平台後的背後數據，首先提到原有的電視用戶基本盤，若以當時支持韓國瑜的500多萬票，有10分之1的人屬於純電視用戶，那基本用戶就高達50萬人，而少數討厭民進黨及支持中天的用戶也會集中觀看。館長也強調，以中天新聞台目前的斗內（Donate）量，仍難以負擔3、4個員工的薪資，因為用戶斗內的金額，還得先被YouTube抽走40％，剩下的60％還要先扣掉美國稅率35％，最後才落入頻道直播主口袋。
館長更以YouTube頻道《反骨男孩》為例和中天比較，《反骨男孩》目前訂閱人數152萬，雖不及中天的200萬訂閱，但《反骨男孩》每則影片的點閱都超過10萬人次，中天新聞剪輯播放的影片有的超過10萬點閱，有的卻還不到10萬，流量還輸給《反骨男孩》。
再者，館長強調YouTube單靠流量賺錢還不夠，更何況《反骨男孩》幕後員工人數比中天新聞還要少，中天新聞若正常運作，除了要有瀏覽數，還需要大量的業配合作，甚至直言有些網紅僅需靠「乾爹」斗內，就可以換來高轉換率，坦言自己也是如此。（編輯：賴詠璿）