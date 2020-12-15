天花板突長「長條岩石」　內行一看秒解：不殺會越來越多

最近天氣不僅冷颼颼，還連日下雨，濕氣逼人。一名男網友就在臉書社團《爆系知識家》中表示，自己突然發現家中天花板與牆角，出現外形呈長條岩石狀的蟲，讓他相當不知所措，便發文求解，而內行網友一看立刻解答，直呼「不處理會越來越多。」

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原PO貼出一張照片指出，房間的天花板與牆角一直莫名冒出外形呈長條狀，恰似岩石的蟲，有的還懸空在天花板上，看起來要掉不掉的，讓人寒毛豎起，他更不禁直呼「超噁心！」由於他不解這到底是什麼東西，只好發文詢問網友，跪求神人解惑。

▲衣蛾。（圖／翻攝自臉書社團《爆系知識家》）

畫面曝光，知情人紛紛秒解，表示這種蟲名叫「衣蛾」，會吃衣服，且衣蛾的頭部及尾部都有頭可探出，因此牠們又被稱為「雙頭龍」。有網友更指出，衣蛾的繁殖量很大，發現時就要立刻處理，否則可能會越長越多，不少人也建議使用水煙式殺蟲劑，能一次輕鬆解決。此外，也有網友提醒，多使用除濕機，避免讓環境太潮濕，如此一來，衣蛾就比較不會有再繁殖的機會。

而根據《維基百科》紀載，衣蛾外觀類似幾何圖形的菱形，常出現於潮濕的牆壁與衣物上，衣蛾如果在城市的話，它一般都會生長在最下面一樓。（編輯：許苡晴）