土耳其疫情嚴峻　艾爾段：跨年封鎖80小時

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安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，艾爾段感謝大眾「犧牲」說：「限制和其他措施已經開始產生正面效益。」
俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在土耳其的病例自11月中旬以來激增，過去兩個週末全境實施自週五深夜至周一清晨連續56小時全面封鎖、週間自深夜9時至隔日清晨5時宵禁等措施。
衛生部今晚公布疫情通報顯示，過去24小時新增武漢肺炎病例2萬9617例、229人死亡。單日病例數已自8日創紀錄的3萬3198例降低，但高於人口規模更大的印度、巴西、俄羅斯，單日病歿數則續創新高。
截至目前，土耳其8315萬人口中有2128萬4005人已接受武漢肺炎檢測，累計186萬6345例確診、1萬6646例病故。
內、外部情勢導致土耳其經濟陷入困頓。艾爾段今晚指出，已經準備好面對艱難考驗、因應各種情境，並且從新機遇中獲益。他強調，經濟改革大計將會繼續，土耳其將繼續改善投資環境、解決投資人疑慮。
「每日晨報」（Daily Sabah）報導，對於歐洲聯盟和美國可能對土耳其祭出制裁，艾爾段表達「遺憾」。
他表示，「歐洲聯盟承諾讓土耳其成為正式會員卻已延宕多年，土耳其仍在等待」、「期盼我們北大西洋公約組織（NATO）盟國美國，在打擊恐怖團體、恐怖分子等方面提供支持，而不是實施制裁」。
艾爾段上述談話後，美國總統川普政府宣布因土耳其採購俄羅斯防空飛彈系統而實施制裁。此舉在美國總統當選人拜登就職前夕為兩國進一步對抗埋下伏筆。（編輯：韋樞）1091215