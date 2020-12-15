另闢政治生涯？鎖定佛州 傳川普愛女伊凡卡想選參議員
另闢政治生涯？鎖定佛州 傳川普愛女伊凡卡想選參議員
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-15 08:12:04
美國總統大選在各州選舉人團陸續投票後，結果更加明朗化，民主黨候選人拜登( Joe Biden )以破 300 張選舉人票的成績，踢走現任總統川普( Donald Trump )，將於明年 1 月入主白宮，但這並不代表川普家族的政治生涯畫下句點。有外媒引述消息來源指出，川普的長女、目前的美國第一千金伊凡卡( Ivanka Trump )有意競選佛羅里達州參議員，甚至已在佛州買好不動產鋪路。
綜合《商業內幕》等外媒報導，伊凡卡及其夫婿庫許納（ Jared Kushner ）近期剛大手筆花了 3000 多萬美元於佛州置產，地點位於邁阿密印地安溪島（ Indian Creek Island ）。有親近伊凡卡的消息人士透露，她有意將佛州當作個人開展政治事業的據點，如參選該州參議員。身為第一千金，伊凡卡豐富的競選經驗自然不在話下，而除了家族在佛州擁有度假村「海湖莊園」（ Mar-a-Lago ）等不動產之外，父親川普兩度( 2016 年和 2020 年)於佛州勝出一事，也許能為她提供良好的政治機會，比過去幾年待的華盛頓特區、紐約更具優勢。
消息人士也告訴美國《 CNN 》，伊凡卡擁有政治上的野心，這點是無庸置疑的，她渴望投入競選，但具體職位仍須釐清。若伊凡卡真以佛州參議員為目標，除了必須滿足居住年限等條件外，或許還得擊敗共和黨於當地的資深參議員盧比歐( Marco Rubio )。除了伊凡卡夫妻，川普家族其他人，包含川普夫婦也可能在離開白宮後遷往佛州，有消息指出川普已要求翻修海湖莊園，他的太太梅蘭妮亞也正在為兒子巴倫（ Barron ）物色當地合適的學校就讀。