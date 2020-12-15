2021好運爆棚！4生肖諸事順心沒煩惱　「這位」財運大漲

2020年在不知不覺中已進入尾聲，很快地，我們將迎來2021年，而在新的一年裡，我們的運勢將如何呢？又會邂逅怎樣的好運呢？近日專寫星座、生肖的搜狐號《星了個星座》專欄就公布，以下「4生肖」在2021年將會好運爆棚，諸事順心沒煩惱！其中，「屬豬者」明年事業大旺，財運也有望大暴漲。

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生肖牛

屬牛的人是很有進取心的，性格踏實、努力，又不愛張揚，特別務實、低調，且非常能幹，所以屬牛人在職場上容易得到領導的器重，是個事業運很旺的生肖。另外，屬牛人特別有責任心，不管做什麼，都會盡力去做到最好，不放棄、不退縮，再大的困難也會想辦法去克服，因此，屬牛人容易收穫好運。在新的一年，屬牛人的好運將會紛至沓來，無論是工作或生活，都沒什麼煩惱，必能諸事順心。

生肖龍

屬龍的人性格開朗、外向，也特別大氣、活潑，從小就有著很強的獨立性，所以屬龍人做什麼事都特別有魄力，永遠對自己充滿信心，總是一副幹勁十足的樣子，因此，在工作上的表現也尤其出色，各方面的能力都特別強，容易取得好成績，也容易得到領導的賞識。同時，屬龍人開朗真誠的個性更深受同事、朋友的喜愛，大家都很信任屬龍人。在新的一年，屬龍人必定會好運連連、事事順心。

▲專寫星座、生肖的搜狐號《星了個星座》專欄近日公布，「4生肖」在2021年將會好運爆棚，諸事順心沒煩惱！（示意圖／取自pixabay）

生肖馬

屬馬的人特別有進取心，也特別有活力，性格外向、活潑，工作上也特別有魄力，說做就做，不喜歡拖泥帶水，總是特別乾脆俐落，在職場上顯得風風火火，對人也特別熱情，這些個性都使得屬馬人容易收穫好運，事業上總會被領導賞識，因此晉升的機會很多。且屬馬人頭腦很靈活，雖然有的時候難免會比較衝動，但屬馬人知錯就改，懂得把握機會。在新的一年裡，屬馬人必能好運不斷，愛情事業兩得意。

生肖豬

屬豬的人算得上十二生肖當中最好命的生肖之人，屬豬人從小就有著不錯的生活條件，家人也特別寵愛他們，且屬豬人性格外向、活潑，喜歡交友，為人也很熱情大方，因此屬豬人的人緣是很不錯的，尤其是進入職場以後，事業運和財運都很好，也常會得到貴人相助，所以屬豬人總能一順百順。在新的一年裡，屬豬人將會事業大旺、財運大漲，單身的屬豬者更有望找到自己的真命天女（子），必將諸事大吉。（編輯：許苡晴）