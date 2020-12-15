選舉人票確定贏過川普！拜登發表演說：是時候翻開新頁了
選舉人票確定贏過川普！拜登發表演說：是時候翻開新頁了
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-15 08:47:28｜update2020-12-15 08:51:24
美國 50 個州及華盛頓特區的選舉人，當地時間 14 日陸續就總統大選進行投票，結果顯示民主黨候選人拜登（ Joe Biden ）贏得 306 票，比現任總統川普（ Donald Trump ）的 232 票多上 74 票。拜登於美東時間 14 日晚間發表全國演說，提到「翻頁、團結、治癒的時刻到來」。
拜登在演說中表示，所有選舉程序都合法進行，儘管川普陣營一再提起不同的選舉訴訟，但也一直受挫，無法提出明確證據。川普陣營輸掉普選，也輸掉選舉人票，川普陣營拒絕尊重人民、法治和憲法，不斷要求重新驗票，儘管本次大選可能是美國史上最安全的一次。拜登聲稱，翻開新頁的時刻已經來臨，團結、治癒正是時候，他身為美國總統，將繼續帶領大家對抗新冠肺炎，並力圖從經濟衰退中復甦，他的心也與所有在疫情中受苦的人們同在。
拜登強調，美國的政權和平過渡也將成為世界的典範，也向所有人民致上謝意。