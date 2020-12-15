▲ 2020 年 12 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！

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3M

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Audi

方案名稱



內容



家用充電



購車後贈送 Noodoe 家用充電器，隨車亦附原廠隨行充電器



目的地充電



(自車主交車日起算)



可免費 12 個月使用 Noodoe EV 環島充電網服務



台灣奧迪提供 3800 元目的地充電補助金，車主可用於華城電機旗下 EValue 充電據點或 EV OASIS 旗下充電裝置（兩品牌充電服務二選一）



高效充電



車主享有 2 萬元高效充電基金，可於全台 6 座「Audi 極速充電站」使用



註：如車主無家用充電器的需求，台灣奧迪將提供 2 倍之目的地充電補助金與高效充電基金





2021 年式 BMW 1系列升 級BMW 智慧語音助理 2.0 與全新 iPhone 手機數位鑰匙，本月入主可享低月付 9,900 元起多元分期方案。

× 2021 年式 BMW 1系列升 級BMW 智慧語音助理 2.0 與全新 iPhone 手機數位鑰匙，本月入主可享低月付 9,900 元起多元分期方案。

2021 年式 BMW 2系列Gran Coupé 全面升級 BMW 智慧語音助理 2.0 與全新iPhone手機數位鑰匙，本月更享低月付 9,900 元起多元分期方案或尊榮。

× 2021 年式 BMW 2系列Gran Coupé 全面升級 BMW 智慧語音助理 2.0 與全新iPhone手機數位鑰匙，本月更享低月付 9,900 元起多元分期方案或尊榮。

全新 BMW 3系列指定車型享低月付 9,900 元起多元分期方案或 180 萬 60 期0利率或尊榮租賃專案（含 3 年租賃 0 利率、贈送 3 年牌燃稅）以及 1 年乙式全險。

× 全新 BMW 3系列指定車型享低月付 9,900 元起多元分期方案或 180 萬 60 期0利率或尊榮租賃專案（含 3 年租賃 0 利率、贈送 3 年牌燃稅）以及 1 年乙式全險。

本月份入主全新 BMW X1 享 0 頭款、0 首付多元分期方案或 150 萬 60 期 0 利率或尊榮租賃專案（含 3 年租賃 0 利率），加碼 1 年乙式全險，本月交車更加贈頂級 5 星住宿假期。

× 本月份入主全新 BMW X1 享 0 頭款、0 首付多元分期方案或 150 萬 60 期 0 利率或尊榮租賃專案（含 3 年租賃 0 利率），加碼 1 年乙式全險，本月交車更加贈頂級 5 星住宿假期。

2021 年式新世代車款導入 iPhone 手機數位鑰匙、全新升級加入 NLU 自然語言辨識功能的BMW智慧語音助理2.0。

× 2021 年式新世代車款導入 iPhone 手機數位鑰匙、全新升級加入 NLU 自然語言辨識功能的BMW智慧語音助理2.0。

BMW

車型



方案內容



全新世代BMW 1系列



• 【智選專案】低月付9,900元起多元分期方案



全新世代BMW 2系列Gran Coupé



• 【智選專案】低月付9,900元起多元分期方案

• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅)



全新BMW X1



12月交車再享頂級5星住宿假期

•【智選專案】0頭款、0首付多元分期方案，加碼1年乙式全險

• 150萬60期0利率與1年乙式全險

• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送首年乙式全險)



全新BMW 3系列



全新BMW 3系列指定車型享下列購車禮遇

• 低月付9,900元起多元分期方案與1年乙式全險

• 180萬60期0利率與1年乙式全險

• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅與首年乙式全險)



全新BMW 4系列



• 100萬60期0利率



全新BMW 5系列



• 180萬60期0利率

• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、首年乙式全險)



全新BMW 6系列



• 180萬60期0利率

• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、首年乙式全險)



全新BMW X5



• 180萬60期0利率與1年乙式全險

• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅與首年乙式全險)



全新BMW X6



• 180萬60期0利率

• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅)



旗艦房車BMW 7系列



• 360萬60期0利率與1年乙式全險

• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅與首年乙式全險)



旗艦跑車BMW 8系列



• 180萬60期0利率

• 尊榮租賃專案



旗艦休旅BMW X7



• 180萬60期0利率

• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送首年乙式全險)





預約免費車輛檢查:

底盤系統

煞車系統

電瓶效能

雨刷系統

燈光系統

輪胎胎面、胎壓及胎紋深度檢測

超過800項精選原廠零件68折起優惠

活動期間燈光、空調及煞車系統零件享最低68折起優惠

BMW Lifestyle生活精品、加裝品特惠禮遇

BMW生活精品:

BMW原廠加裝品:

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Citroen 雪鐵龍





2021 Citroen 法式團圓樂新春健診服務活動感恩回饋，自 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日舉辦，此次將廣發「鐵粉 234 團圓召集令」，歡迎 Citroen C2、C3、C4 及領牌日在 2013 年 12 月 31 日前之 Citroen 老鐵粉們返廠進行車輛免費行車檢查，還可享老鐵粉專屬維修零件優惠 68 折。





2020 年 12 日 1 日起正式展開，活動期間內回廠即享引擎室、底盤、功能操作及電瓶等多項系統免費安心健診服務，定保類零件 85 折、機油 6 折及電瓶、尿素液、煞車元件（包含煞車碟盤、煞車來令片）等多項零件 8 折團圓價優惠，還有鈑烤特惠等；除此之外，Citroen 法式團圓樂新春健診服務活動首次結合「鐵粉 234 團圓召集令」，再提供 Citroen C2、C3、C4及領牌日在 2013 年 12 月 31 日前之 Citroen 老鐵粉們維修零件 68 折特惠，歡迎老朋友及新朋友們於活動期間內回廠選購。回廠健診消費不限金額還可獲得 Citroen 2021 年專屬桌曆乙份，數量有限，趕快安排時間回廠享健診拿好禮。



12 月不僅可以加倍賺福利點數，還可抽台鈴 eReadyFun。

× 12 月不僅可以加倍賺福利點數，還可抽台鈴 eReadyFun。

台鈴 eReady

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IWS 租車自即日起推出「The All-New Ford Kuga全方位智駕暢行專案」，單日最低 3,250 元起優惠租金。

× IWS 租車自即日起推出「The All-New Ford Kuga全方位智駕暢行專案」，單日最低 3,250 元起優惠租金。

Ford 福特

車款



十二月優惠活動



Ford全車系



「Ford 好車二部取」：



活動期間：2020年11月1日起至2021年1月31日止，月月抽

於各Ford經銷據點完成Ford任一新車款領牌，即有機會將活動指定之百萬級距車款或神秘新車取回家

活動期間再享最高100萬0利率 Ford EcoSport



EcoBoost®125



旗艦型



舊換新優惠價74.9萬



入主享首年超低月付NT$ 4,999



Ford Mondeo



Ford Mondeo年終優惠，舊換新現金價109.9萬起 Ford Ranger



2021年式Ford Ranger職人型限時優惠，舊換新現金價94.9萬

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Gogoro

Gogoro 車主年終感謝祭 多項配件優惠感恩回饋



Gogoro 推出配件折扣優惠，週週抽萬元配件金，另於 12/21-12/31 期間，還有聖誕節滿額贈活動，憑單筆結帳金額滿 3,000 元，即可獲得暖心聖誕襪，欲知更多優惠活動及詳情可前往 Gogoro 官網查詢：https://letsgogo.ro/2Vf4JAY。同時，首年騎到飽優惠最後倒數，月付只要 499 元，現省 8,400 元。指定車型最高可享優惠四重送，優惠最高 13,000 元，除了復古騎士安全帽，依不同車型還有折扣金、延長保固、藍牙耳機等多重好禮。詳細活動辦法請參考活動官網：https://letsgogo.ro/2HPWCr8。



除此之外，即日起至 12/31，至全台 Gogoro 實體門市購買 Gogoro S3 或 S3 ABS，即有機會獲得「Timberland 禮券 10,000 元」。詳細活動辦法請參考活動官網：https://letsgogo.ro/3qdC9hz。





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Honda 本田

項目



說明



1



煞車系統強化檢查：各車型煞車來令片零件優惠實施中。同時更換煞車碟盤(前、後)及煞車來令片(不限車型)，煞車碟盤即享 9 折優惠。







2.



電瓶效能健檢活動：電瓶更換 9 折優惠。



3.



輪胎相關優惠：一次更換四輪輪胎，享輪胎 9 折優惠。更換兩輪輪胎以上(含)即免費充填氮氣。





項目



說明



1



Honda 車主活動期間，購車領牌 CR-V 車款加碼再送機油兌換券（價值 2,520 元）



2.



提供 2012 年(含)前所有 Honda 車主零件優惠。(本活動無法與定保及優惠套餐並行使用)





Hyundai 年終慶 Santa Fe 超高優惠 15 萬元購車金。

× Hyundai 年終慶 Santa Fe 超高優惠 15 萬元購車金。

Tucson 購車金最高 12 萬元。

× Tucson 購車金最高 12 萬元。

Venue「V-Show 嘉年華」全台巡迴 首場 12 月 5-6 日中友百貨登場。

× Venue「V-Show 嘉年華」全台巡迴 首場 12 月 5-6 日中友百貨登場。

Hyundai 現代

場次



台中場



台北場



台南場



高雄場



日期



2020年

12月5-6日



2020年

12月19-20日



2021年

1月2-3日



2021年

1月16-17日



地點



中友百貨



三創生活園區



西門新光三越



夢時代廣場





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Infiniti

車款



建議售價(元)



Q30 / QX30



54,000



Q50 / QX50



60,000



Q60 / QX60



66,000



Q70 / QX70



66,000





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Jaguar

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KIA 起亞

規格



繽紛版



都會版



X-LINE



GT-LINE



預售價



54.9萬



58.9萬



62.9萬



64.9萬





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2021 年式 Discovery Sport 建議售價 205 萬元起，入主即享 0 負擔 6 年原廠保養專案。

× 2021 年式 Discovery Sport 建議售價 205 萬元起，入主即享 0 負擔 6 年原廠保養專案。

全新 2021 年式 Range Rover Evoque 建議售價 220 萬元起，入主即享 0 負擔 6 年原廠保養專案。

× 全新 2021 年式 Range Rover Evoque 建議售價 220 萬元起，入主即享 0 負擔 6 年原廠保養專案。

Land Rover 路虎

2021年式 Range Rover Evoque



車型選擇



建議售價



銷售方案



Range Rover Evoque P200 R-Dynamic S



220萬元起



全車系享0負擔6年原廠保養專案*



Range Rover Evoque P250 SE



242 萬元起



Range Rover Evoque P250 R-Dynamic SE



261 萬元起





2021年式 Discovery Sport



車型選擇



建議售價



銷售方案



Discovery Sport P200 SE



205萬元起



全車系享0負擔6年原廠保養專案*



Discovery Sport D200 SE



220 萬元起



Discovery Sport P250 R-Dynamic SE



238 萬元起





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Luxgen 納智捷

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Mazda 馬自達

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米其林「換胎享八百 壯士向前行」。

× 米其林「換胎享八百 壯士向前行」。

Michelin 米其林

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Nissan 日產

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Peugeot 寶獅





2021 Peugeot 法式團圓樂新春健診服務活動即將於 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日全面展開，提供史上「三最」的優惠內容，包括零件優惠品項「最多」、優惠折數「最低」、範圍也是「最廣」，其中「老獅 567 團圓召集令」更是限定老獅友們推出的專屬活動，歡迎 X05、X06、X07 及 2013 年 12 月 31 日前領牌的老獅友們於活動期間內返廠，即可享維修零件優惠 68 折。





2021 年法式團圓樂新春健診活動真心真意為車主獻上最大優惠的法式獻禮，結合六大活動專區，豐富活動內容：





免費健診專區： 提供免費底盤、引擎室、電瓶及功能操作等安心的健診服務。

提供免費底盤、引擎室、電瓶及功能操作等安心的健診服務。 零件優惠專區： 提供定保類零件 85 折，電瓶、尿素液、煞車元件團圓價 8 折，機油優惠價 6 折。

提供定保類零件 85 折，電瓶、尿素液、煞車元件團圓價 8 折，機油優惠價 6 折。 老獅 567 團圓召集令： 凡為 Peugeot X05、X06、X07 及 2013 年 12 月 31 日前領牌的老獅友們，回廠即享維修零件 68 折專屬優惠（定保類零件、電瓶、尿素液、煞車元件及機油享2021法式團圓樂活動零件優惠）。

凡為 Peugeot X05、X06、X07 及 2013 年 12 月 31 日前領牌的老獅友們，回廠即享維修零件 68 折專屬優惠（定保類零件、電瓶、尿素液、煞車元件及機油享2021法式團圓樂活動零件優惠）。 鈑烤特惠專區： 秉持過新年穿新衣習俗，法式團圓樂期間特別推出鈑烤特惠專區，讓愛車亮麗的與您一同迎接全新的一年。

秉持過新年穿新衣習俗，法式團圓樂期間特別推出鈑烤特惠專區，讓愛車亮麗的與您一同迎接全新的一年。 團圓好禮專區： 凡活動期間內進廠健診消費不限金額，即可獲得 2021 年 Peugeot 設計款桌曆乙份，收錄 Peugeot 最受歡迎車款，數量有限，送完為止。

凡活動期間內進廠健診消費不限金額，即可獲得 2021 年 Peugeot 設計款桌曆乙份，收錄 Peugeot 最受歡迎車款，數量有限，送完為止。 "牛"轉乾坤抽獎專區：參加線上活動滿意度調查，成功上傳問卷者，就有機會獲得牛年限定獅寶寶乙隻。

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Porsche 保時捷

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SsangYong 雙龍

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Toyota 豐田

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Volkswagen 福斯

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VWCV 福斯商旅

MINI 歲末健診期間，精選原廠零件 68 折起特惠。

× MINI 歲末健診期間，精選原廠零件 68 折起特惠。

MINI

MINI歲末健診活動





享免費六大項車輛檢查服務

MINI原廠零件優惠