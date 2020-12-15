▲ 2020 年 12 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！

【Audi e-tron 純電生活方案】
方案名稱
內容
家用充電
|購車後贈送 Noodoe 家用充電器，隨車亦附原廠隨行充電器
目的地充電
(自車主交車日起算)
|可免費 12 個月使用 Noodoe EV 環島充電網服務
|台灣奧迪提供 3800 元目的地充電補助金，車主可用於華城電機旗下 EValue 充電據點或 EV OASIS 旗下充電裝置（兩品牌充電服務二選一）
高效充電
|車主享有 2 萬元高效充電基金，可於全台 6 座「Audi 極速充電站」使用
|註：如車主無家用充電器的需求，台灣奧迪將提供 2 倍之目的地充電補助金與高效充電基金
BMW全車系 十二月購車獻禮 (適用於 20/21 年式車型)
車型
方案內容
|全新世代BMW 1系列
|• 【智選專案】低月付9,900元起多元分期方案
|全新世代BMW 2系列Gran Coupé
|• 【智選專案】低月付9,900元起多元分期方案
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅)
|全新BMW X1
|12月交車再享頂級5星住宿假期
•【智選專案】0頭款、0首付多元分期方案，加碼1年乙式全險
• 150萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送首年乙式全險)
|全新BMW 3系列
|全新BMW 3系列指定車型享下列購車禮遇
• 低月付9,900元起多元分期方案與1年乙式全險
• 180萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅與首年乙式全險)
|全新BMW 4系列
|• 100萬60期0利率
|全新BMW 5系列
|• 180萬60期0利率
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、首年乙式全險)
|全新BMW 6系列
|• 180萬60期0利率
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、首年乙式全險)
|全新BMW X5
|• 180萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅與首年乙式全險)
|全新BMW X6
|• 180萬60期0利率
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅)
|旗艦房車BMW 7系列
|• 360萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅與首年乙式全險)
|旗艦跑車BMW 8系列
|• 180萬60期0利率
• 尊榮租賃專案
|旗艦休旅BMW X7
|• 180萬60期0利率
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送首年乙式全險)
- 預約免費車輛檢查:
- 底盤系統
- 煞車系統
- 電瓶效能
- 雨刷系統
- 燈光系統
- 輪胎胎面、胎壓及胎紋深度檢測
- 超過800項精選原廠零件68折起優惠
- 活動期間燈光、空調及煞車系統零件享最低68折起優惠
- BMW Lifestyle生活精品、加裝品特惠禮遇
- BMW生活精品:
- BMW原廠加裝品:
指定車型升級 M Performance 煞車卡鉗送 M Performance 原廠鑰匙皮套乙個
Citroen 雪鐵龍
2021 Citroen 法式團圓樂新春健診服務活動感恩回饋，自 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日舉辦，此次將廣發「鐵粉 234 團圓召集令」，歡迎 Citroen C2、C3、C4 及領牌日在 2013 年 12 月 31 日前之 Citroen 老鐵粉們返廠進行車輛免費行車檢查，還可享老鐵粉專屬維修零件優惠 68 折。
2020 年 12 日 1 日起正式展開，活動期間內回廠即享引擎室、底盤、功能操作及電瓶等多項系統免費安心健診服務，定保類零件 85 折、機油 6 折及電瓶、尿素液、煞車元件（包含煞車碟盤、煞車來令片）等多項零件 8 折團圓價優惠，還有鈑烤特惠等；除此之外，Citroen 法式團圓樂新春健診服務活動首次結合「鐵粉 234 團圓召集令」，再提供 Citroen C2、C3、C4及領牌日在 2013 年 12 月 31 日前之 Citroen 老鐵粉們維修零件 68 折特惠，歡迎老朋友及新朋友們於活動期間內回廠選購。回廠健診消費不限金額還可獲得 Citroen 2021 年專屬桌曆乙份，數量有限，趕快安排時間回廠享健診拿好禮。
台鈴 eReady 與全聯福利中心將攜手合作，自 12 月 4 日起至 2021 年 3 月 11 日，可在全台灣 1000 多家全聯門市可購買 eReadyFun，並加贈 10,000 點福利點數；2021 年 1 月 7 日前還可以在全聯福利中心 PX Pay App 福利熊遊樂場週週加碼抽 eReadyFun 智慧雙輪電動車（總計五台）。
11 月「Fun出你的節奏 來店試乘抽iPhone 12」優惠活動的支持，台鈴 eReady 宣布活動延長至 12 月，即日起至全台 eReady 門市試乘或購車完成領牌即獲得繽紛 eReady 環保袋，加碼再抽 iPhone 12。交車更享有 eReady 節奏藍芽喇叭、品牌安全帽和全方位保險專案「666 好險」。
IWS 租車提供的 Ford Kuga 車型分別為 EcoBoost®250 AWD ST-Line 車型，以及 EcoBoost®180旗艦型，並自即日起至 2021 年 1 月 31 日止，推出「Ford Kuga全方位智駕暢行專案」，凡於 Ford 及 IWS 租車官方臉書粉絲團按讚，並臨櫃向 IWS 租車服務專員出示證明，租用 Ford Kuga 可享有平日 9 折優惠；另 Ford 車主出示 Ford 車輛行照租用 Ford Kuga 則可享定價平日 6.5 折／假日 9 折優惠，也就是單日最低 3,250 元起優惠租金。
Ford 十二月份車款優惠：
車款
十二月優惠活動
Ford全車系
|「Ford 好車二部取」：
Ford EcoSport
EcoBoost®125
旗艦型
舊換新優惠價74.9萬
|入主享首年超低月付NT$ 4,999
Ford Mondeo
Ford Ranger
Gogoro 車主年終感謝祭 多項配件優惠感恩回饋
Gogoro 推出配件折扣優惠，週週抽萬元配件金，另於 12/21-12/31 期間，還有聖誕節滿額贈活動，憑單筆結帳金額滿 3,000 元，即可獲得暖心聖誕襪，欲知更多優惠活動及詳情可前往 Gogoro 官網查詢：https://letsgogo.ro/2Vf4JAY。同時，首年騎到飽優惠最後倒數，月付只要 499 元，現省 8,400 元。指定車型最高可享優惠四重送，優惠最高 13,000 元，除了復古騎士安全帽，依不同車型還有折扣金、延長保固、藍牙耳機等多重好禮。詳細活動辦法請參考活動官網：https://letsgogo.ro/2HPWCr8。
除此之外，即日起至 12/31，至全台 Gogoro 實體門市購買 Gogoro S3 或 S3 ABS，即有機會獲得「Timberland 禮券 10,000 元」。詳細活動辦法請參考活動官網：https://letsgogo.ro/3qdC9hz。
即日起至 2021 年 1 月 31 日止，回廠即享免費健檢及多重優惠，滿額即送限量 Honda 運動收納袋，加碼再抽 iPhone 12 Pro 等大獎。
免費行車安全健檢
活動期間回廠，除享免費 21 項行車安全健檢服務，凡消費再升級車室臭氧表面抑菌服務。
歲末年終好運到
活動期間回廠定保，就送限量精美紅包袋。單筆消費滿 6,000 元，還可獲得 Honda 運動收納包。（消費未滿，可以紅利 250 點兌換或 299 元加價購買）數量有限送完為止，單筆消費達 7,000 元，加碼再抽 iPhone 12 Pro、服務禮券 999 元。
超集有禮賞
新增紅利點數兌換品項 & 紅利優惠加價購。(紅利積點功能須先臨櫃開通，兌換資訊詳洽活動網站)
行車安全相關零件 9 折優惠
項目
說明
1
|煞車系統強化檢查：各車型煞車來令片零件優惠實施中。同時更換煞車碟盤(前、後)及煞車來令片(不限車型)，煞車碟盤即享 9 折優惠。
2.
|電瓶效能健檢活動：電瓶更換 9 折優惠。
3.
|輪胎相關優惠：一次更換四輪輪胎，享輪胎 9 折優惠。更換兩輪輪胎以上(含)即免費充填氮氣。
(本優惠之保固內容＆條件請參照活動網頁或各服務廠)
行車安全相關配件優惠
限定車款提供環景輔助系統、前後 DVR WIFI 版選配優惠價。
＊車款詳情請洽活動網頁或各服務廠
延長保固限時 79 折優惠
活動期間，全車系延長保固限時 79 折，還可使用紅利 500 點現折 500 元。
*需符合延保條件及資格認定基準，詳情請洽各服務廠。
自費鈑噴 85 折優惠
Honda 全車鈑烤優惠專案，回廠鈑金烤漆自費，工資享有 85 折優惠價。
全新鈑噴優惠方案
●鈑噴快修服務 ●鋁圈客製化塗裝 ●車身配件個性化塗裝
＊上述鈑噴方案適用詳情請洽各服務廠，並須以現場服務人員說明情況為主。
好朋友獨享優惠
項目
說明
1
|Honda 車主活動期間，購車領牌 CR-V 車款加碼再送機油兌換券（價值 2,520 元）
2.
|提供 2012 年(含)前所有 Honda 車主零件優惠。(本活動無法與定保及優惠套餐並行使用)
活動期間，使用花旗、富邦、玉山、台新、第一等特約銀行信用卡進廠維修消費，不限金額，可享 3 期分期零利率，單筆消費滿 NT$5,000 元起，再加碼贈送滿額好禮。（數量有限，送完為止）*限全國 Honda Cars 維修廠內刷卡適用。
Honda Fun 車主專屬 App
即刻體驗愛車預約保養、紅利查詢等九大功能，享受便利行車生活、智慧服務；凡活動期間使用 APP 預約且回廠，共可獲得 40 點 Honda Point。
歡慶最後年終購車旺季，Hyundai 乘用車全車系本月優惠高達 12 至 15 萬元，本月底前領牌加碼再享三免好禮(免牌照稅、免燃料稅、免領牌費)。由Venue 擔當「V-Show 嘉年華」台中首場 12 月 5 日、6 日在中友百貨登場，Live band 演唱以及一系列體驗挑戰遊戲，現場體驗賞車再抽限量 Switch Lite。全台預計巡迴台中、台北、台南、高雄等四地最熱鬧購物商城。
註1：
◆12萬購車金為：2萬購車金+5萬配件禮+ 5萬政府舊換新，以Elantra系列、KONA系列、Tucson為主。
◆15萬購車金為：2萬購車金+8萬配件禮+ 5萬政府舊換新，以Santa Fe為主。
註2：
場次
台中場
台北場
台南場
高雄場
日期
|2020年
12月5-6日
|2020年
12月19-20日
|2021年
1月2-3日
|2021年
1月16-17日
地點
中友百貨
三創生活園區
西門新光三越
夢時代廣場
Infiniti「歲末激賞」酬賓專案
自 12 月 1 日至 12 月 31 日止，入主全車系 Q50、Q60、QX50、QX60 任一車型，即享「高額 100 期分期 0 利率優惠」或「最高價值 30 萬元之六大購車好禮」，其中六大好禮包含：12 萬元購車金、100 萬 50 期分期 0 利率、3 萬元配件金、頂級長效鍍膜、5 年竊盜險及保養護照。
Infiniti Q50/QX50 馭樂升級
Infiniti 針對旗下兩大熱銷車型Q50 以及 QX50 配備再升級，推出「Q50旗艦馭樂款」、「QX50風尚馭樂款」及「QX50旗艦馭樂款」三車款，升級包含 Apple CarPlay & Android Auto 整合系統、原廠中文 3D 衛星導航、LED 主動式轉向頭燈、AVM 環景顯示附 MOD 物體偵測等多項科技配備。
INFINITI馭樂升級款建議售價：
Q50旗艦馭樂款：199.9萬元
QX50風尚馭樂款：207萬元 / QX50旗艦馭樂款：239萬元
Infiniti 安心延長保固服務加購方案
凡購買 Infiniti 之新車車主或於交車後起 30 個月內且里程少於 8 萬公里之車主，除享原 3 年或 10 萬公里保固方案(視何者先到為準)外，車主另可自由加購第 4~6 年或 15 萬公里(視何者先到為準)之延長保固服務。
保固服務範圍共六大系統，包含引擎本體、變速箱系統、引擎控制模組、變速箱控制模組、冷卻系統及燃油系統，凡在六大系統品質保證期限或里程內，如有原裝零件或施工瑕疵且經由經銷商服務廠認定，Infiniti 將提供免費維修服務。
INFINITI 安心延長保固服務方案價格
車款
建議售價(元)
Q30 / QX30
54,000
Q50 / QX50
60,000
Q60 / QX60
66,000
Q70 / QX70
66,000
為實踐「Destination Zero零排放、零事故、零壅塞」的品牌願景，Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎繼 2019 年發表次世代 Jaguar I-PACE 純電跑旅，成功以「英倫電豹靜襲台灣」創造話題後，如今更宣佈與台灣充電設備領導品牌 Noodoe（拓連科技）合作，即日起提供既有與未來 Jaguar I-PACE 車主免費享有一年 Noodoe 全台環島充電網之會員資格，讓車主除了家用、經銷據點與公共充電外，只需一張會員充電卡即可擁有一年免費使用 Noodoe 全台超過一百座的充電設施新選項，藉由 Noodoe 成熟的軟硬體設備挹注，為台灣捷豹路虎多元的充電網絡佈局開創全新里程碑。
Picanto 54.9 萬起輕鬆入主，12 月底前獨享早鳥優惠
Picanto 自即日起以 54.9 萬預售價展開首波預售，若於 2020 年 12 月 31 日前下訂，另可獨享早鳥優惠方案，贈送一年丙式車體險。
Picanto 預售價：
規格
繽紛版
都會版
X-LINE
GT-LINE
預售價
54.9萬
58.9萬
62.9萬
64.9萬
Land Rover 旗下 Range Rover Evoque 全新 2021 年式建議售價 220 萬元起，入主即享 0 負擔 6 年原廠保養專案。Discovery Sport 全新 2021 年式建議售價 205 萬元起，入主即享 0 負擔 6 年原廠保養專案。兩者全車系標準配備 Jaguar Land Rover 最新世代 Pivi Pro 智慧科技介面與 InControl Remote 遠端控制系統。
|2021年式 Range Rover Evoque
|車型選擇
| 建議售價
|銷售方案
|Range Rover Evoque P200 R-Dynamic S
|220萬元起
|全車系享0負擔6年原廠保養專案*
|Range Rover Evoque P250 SE
|242 萬元起
|Range Rover Evoque P250 R-Dynamic SE
|261 萬元起
|2021年式 Discovery Sport
|車型選擇
| 建議售價
|銷售方案
|Discovery Sport P200 SE
|205萬元起
|全車系享0負擔6年原廠保養專案*
|Discovery Sport D200 SE
|220 萬元起
|Discovery Sport P250 R-Dynamic SE
|238 萬元起
納智捷啟動「2021 FOYU春日健檢」活動：凡於 12 月 1 日（二）起至 2021 年 2 月 9 日止（二）預約回廠進行車輛整備，免費可享高達 46 項全車安全檢查、指定配件與鈑噴優惠，以及專業汽車美容，導航圖資更新等多項原廠專屬服務。
「2021 FOYU 春日健檢」項目除了免費底盤安全檢查、輪胎安全檢查、前瞻科技檢查、引擎室檢查等高達 46 項免費專業檢測外，原廠更提供引擎淨化套餐優惠，能有效清潔引擎油泥，強化引擎運轉順暢；此外，凡於 12 月 1 日（二）起至 2021 年 5 月 31 日止（一），回廠累計更換 4 條正新輪胎，即贈送 MAXXIS 車用收納袋，數量有限送完為止。
納智捷祭出多項優惠嘉惠所有車主；凡於春檢期間內預約回廠保養愛車，即可贈送專屬納福迎春紅包袋；而消費滿 5,000 元還可再獲得精美限量筆記本；同時，本月再加碼贈送「紅利點數 1,000 點」好康活動：在活動期間內回廠健檢，並於該服務廠粉絲團 PO 文分享體驗即可獲得；此外，車主只要下載即時保母 APP 或 APP 預約履約且消費滿 300 元，皆可享有紅利點數喔。
自即日起至 2021 年 2 月 10 日止，台灣馬自達推出「MAZDA ONLY年終享馭健檢」，提供免費行車健檢。活動期間回廠保養的車主更享有原廠指定零件耗材升級優惠，以及指定車型升級高機能空調濾網；提供原廠智慧型手機連結的期間限定價，可支援 Apple CarPlay™ 與 Android Auto™ 兩大車載系統。活動期間返廠自費保修滿額即贈送日本 TOMICA 多美小汽車，數量有限，送完為止。
凡於活動期間入廠進行定期保養或自費鈑噴車輛，即可參加「MAZDA全能服務大使」票選活動，完成投票即可獲得一次 MAZDA 100 週年紀念馬克杯抽獎資格，總共 100 位獲獎名額*。
台灣米其林即日起邀請全台車主加入「換胎享八百 壯士向前行」行列，不僅享有購買米其林輪胎四條全尺寸（不含輕卡車胎）折 800 元的優惠，購買 17 吋（含）以上米其林輪胎四條，加贈限量好禮三選一。因此台灣米其林自 12 月 1 日至 2021 年 2 月 10 日止，推出「換胎享八百 壯士向前行」活動，凡購買米其林輪胎四條全尺寸（不含輕卡車胎），立即享有 800 元的貼心折扣。活動期間內凡購買 17 吋（含）以上輪胎四條（不含輕卡車胎），更可加碼贈送限量好禮三選一，包含體貼「澳洲 Cooksclub 聯名米其林寶煲智慧鍋」、「低壓快煮鍋」，或是送禮自用兩相宜的戶外休閒精品「荷蘭 XDDESIGN 聯名米其林防盜運動背包」。
「NISSAN Can Share」限時好禮 最高優惠總價值達 15 萬元
裕隆日產限時推出「NISSAN Can Share」優惠專案，自 12 月 1 日起至 12 月 31 日止凡入主 Nissan 國產全車系（包含 Kicks 與 Sentra），即贈瑞典精品伊萊克斯 PURE Q9 強效靜頻吸塵器乙台，再享六大超值禮讚，最高優惠總價值達 15 萬元。
裕隆日產本月延續「雙倍奉還 無償攻頂」優惠及英倫專屬交車禮，自即日起至 12 月 31 日止，下訂 Juke「英倫版」，僅需加價 40,000 元可升級「駕趣版」，入主「駕趣版」無須加價即可無償攻頂「駕趣享樂版」，優惠禮遇二選一，優惠價值皆達 40,000 元，本月交車贈送「英倫專屬交車禮」。
Peugeot 寶獅
2021 Peugeot 法式團圓樂新春健診服務活動即將於 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日全面展開，提供史上「三最」的優惠內容，包括零件優惠品項「最多」、優惠折數「最低」、範圍也是「最廣」，其中「老獅 567 團圓召集令」更是限定老獅友們推出的專屬活動，歡迎 X05、X06、X07 及 2013 年 12 月 31 日前領牌的老獅友們於活動期間內返廠，即可享維修零件優惠 68 折。
2021 年法式團圓樂新春健診活動真心真意為車主獻上最大優惠的法式獻禮，結合六大活動專區，豐富活動內容：
- 免費健診專區：提供免費底盤、引擎室、電瓶及功能操作等安心的健診服務。
- 零件優惠專區：提供定保類零件 85 折，電瓶、尿素液、煞車元件團圓價 8 折，機油優惠價 6 折。
- 老獅 567 團圓召集令：凡為 Peugeot X05、X06、X07 及 2013 年 12 月 31 日前領牌的老獅友們，回廠即享維修零件 68 折專屬優惠（定保類零件、電瓶、尿素液、煞車元件及機油享2021法式團圓樂活動零件優惠）。
- 鈑烤特惠專區：秉持過新年穿新衣習俗，法式團圓樂期間特別推出鈑烤特惠專區，讓愛車亮麗的與您一同迎接全新的一年。
- 團圓好禮專區：凡活動期間內進廠健診消費不限金額，即可獲得 2021 年 Peugeot 設計款桌曆乙份，收錄 Peugeot 最受歡迎車款，數量有限，送完為止。
- "牛"轉乾坤抽獎專區：參加線上活動滿意度調查，成功上傳問卷者，就有機會獲得牛年限定獅寶寶乙隻。
台灣保時捷發表 Taycan Turbo S、Taycan Turbo 及 Taycan 4S 共 3 款車型。同時，台灣保時捷同步推出購車相關配套服務，包括新車保固 4 年不限里程，與高壓電池原廠保固 8 年或 16 萬公里，並可免費享有台灣保時捷提供之兩年充電相關服務，與三年 Porsche Connect 相關服務。
【全新Taycan車系正式售價】
Taycan Turbo S NTD 8,000,000 元起
Taycan Turbo NTD 6,600,000 元起
Taycan 4S NTD 4,730,000元起
總代理和泰汽車自 2020 年 12 月 14 日起至 2021 年 1 月 2 日止，舉辦 「HINO咖好味」快閃活動，活動期間凡 HINO 各車系、Toyota Haice、Granvia 及 Coaster 回廠消費並完成指定任務就送一杯全家中杯美式咖啡。
除了「HINO 咖好味」快閃活動，「秋冬舊換新，免費健檢好安心」同步實施中，2020 年 12 月 31 日前 HINO 全車系及 Toyota 商旅車回廠均可享有免費 26 項行車安全健檢及米其林輪胎買 2 條送 1 把自動傘的優惠。
此外，針對 HINO 全車系& Toyota Coaster 推出精選正廠零件 8 折起優惠，包含觸媒轉換器、扭力桿總成、曲軸皮帶盤、汽缸蓋、廢氣循環閥、水泵浦總成、煞車增壓缸總成及渦輪增壓器等 8 大類零件；以及活動期間準時定保消費滿 3,000 元贈送時尚風潮杯乙只的優惠。而 Hiace & Granvia 的車主在活動期間準時回廠定保，就可獲得置物箱乙個與 1 萬元禮券抽獎券乙張。
為節省車主寶貴時間，可於入廠前先至 [email protected] 預約可保養時段，準時入廠即可優先派工。相關活動訊息、限制及服務據點電話、地址、服務時段，請至 HINO 網站 www.hino.com.tw、HINO [email protected]官方帳號（ID: @hino_tw）或電洽服務專線 0800-522-567 查詢。
T-Roc 以 104.8 萬起登場，全車系分為三個車型：280 TSI Life／280 TSI Style Design／330 TSI R-Line Performance。首批到港車輛已於預售期間銷售一空，台灣福斯汽車特別加碼上市優惠活動，12 月 31 日前入主 T-Roc 280 TSI Life 車型，即可以優惠價升級車道維持及偏移警示系統（含修正輔助功能）與後行李廂電動啟閉尾門，限量 100 台。即日起全台 Volkswagen 授權展示中心全面提供 T-Roc 試乘體驗。
年終將至，台灣福斯汽車推出 12 月購車優惠，T-Cross 指定車型，享高額分期零利率、免付首月分期金、第五年延長保固（市價最高 20,500 元）和原廠單鏡頭行車紀錄器（市價12,600 元）。
台灣福斯商旅啟動「HELLO 2021」迎新健檢計畫，邀請每一位福斯商旅車主回廠享受免費車輛安全檢查服務。同時，提供老友關懷專案，針對車齡 4 年以上車主，提供專屬經濟型零件優惠。
「福斯商旅HELLO 2021」迎新健檢計畫即日起至 2021 年 1 月 30 日止，活動期間福斯商旅全車系車主回廠即享免費車輛檢查服務，由原廠技師針對行車安全相關項目進行完整檢查，確保愛車狀況。如果正好來到定保週期或需要進行維修，福斯商旅再加碼提供保養類零件與底盤類零件 85 折優惠。同時，再進一步提供自費鈑烤 8 折起優惠，活動期間自費鈑烤達 3 片以上者，就可享有零件 8 折、工資 75 折回饋。
除此之外，活動期間回廠消費，福斯商旅亦同步提供活動專屬折扣，包括原廠精品配件超值購方案，加上福斯商旅規格輪胎 88 折、購買 4 條普利司通輪胎贈送原廠輕量後背包等加碼措施。福斯商旅針對忠實車主再加碼。若愛車車齡達 4 年以上，活動期間回廠維修還可享有專屬經濟型零件優惠。
福斯商旅誠摯邀請車主回廠參加健檢。活動期間除專屬折扣優惠，參加「福斯商旅HELLO 2021」迎新健檢計畫，就能獲得創新剪裁天使光口罩乙組，讓車主不但行得安全，也能確保呼吸健康。欲了解更多活動資訊，請洽全台各展間服務中心、福斯商旅官方粉絲團(https://www.facebook.com/VW.Bulli.Taiwan/) 或免付費服務專線：0800-889-699。
2020 年 12 月 15 日至 12 月 31 日，MINI 總代理汎德於全台 MINI 經銷商服務中心舉辦「MINI Care歲末健診活動」，誠摯地邀請車主於歲末時節預約回廠時間，由符合德國原廠規格的車輛檢修設備、通過原廠專業認證的檢修人員。健診期間，除了提供六大項免費車輛檢查服務外，空調、煞車及底盤系統等多項精選原廠零件亦擁有 68 折起特惠，原廠加裝品、生活精品再享多項精選組合特惠。
MINI歲末健診活動
- 享免費六大項車輛檢查服務
- MINI原廠零件優惠
- MINI生活精品、加裝品特惠禮遇