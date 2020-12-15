中共黨員滲透使領館　澳洲朝野關注

我是廣告 請繼續往下閱讀
「澳洲人報」報導，根據來自中國異議人士的外流資料庫發現，有共產黨員曾經或目前仍受僱於駐上海的澳洲、美國、英國、德國、瑞士、印度、紐西蘭、義大利和南非等國代表機構，至少10個駐上海的領事館聘用中共黨員，擔任高級政治和政府事務專員、經濟顧問和行政助理等。
曾經擔任外交官、來自執政聯盟陣營的自由黨眾議員夏瑪（Dave Sharma）表示，對於有中國共產黨黨員任職於澳洲重要駐外機構，澳洲需要「戰戰兢兢」。
夏瑪認為，即使那些任職澳洲駐外機構的中國共產黨黨員並非受中國政府指使，澳洲也必須注意到事態的嚴重性，因為「他們（中國）的異常政治制度，是和我們（澳洲）大不相同的。」
在野工黨眾議員哈里爾（Peter Khalil）表示，澳洲政府「絕對需要」確保這個事件沒有涉及外國勢力干預的問題；他說：「我希望政府要每天24小時不停地展開調查。」
自由黨眾議員齊默曼（Trent Zimmerman）表示，對於一些曾經對澳洲造成政治干預的國家，澳洲外交暨貿易部已注意到駐當地使領館的各種風險。
齊默曼解釋，澳洲使領館在駐地聘用的當地人員，通常無法進入館內的機密安全區，也無法接觸到館方接收和處理的所有資料。
齊默曼提到，對於澳洲使領館在駐地聘用當地人員所涉及的安全問題，相信澳洲當局將會進一步檢討。
澳洲外交暨貿易部一名不具名發言人向「澳洲新聞通訊社」發出書面聲明，提到澳洲使領館在駐地聘用當地人員，須按照嚴密的安全審查和風險管理流程進行。
聲明指出：「在我們的各個使館和高級代表處（high commissions）內，外派的澳洲人和當地聘用的人員之間，在職務、責任和工作內容上，都是有著清楚區別。」聲明又提到：「我們肯定那些當地聘用人員的貢獻。」（編輯：黃自強）1091215