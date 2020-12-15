電子權值股熄火！台股早盤跌近百點 台幣攻28.14元升3角
電子權值股熄火！台股早盤跌近百點 台幣攻28.14元升3角
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-12-15 10:14:50
美股3大指數多半收低，台股今（15）日開低後，一度上漲45.5點，來到14256.55點，但在電子權值股無力撐盤下，大盤隨後又翻黑，一度跌98.8點，失守14200點，下探14112.25點，而印度廠發生暴動傳損失達16億多，緯創早盤股價續跌，一度跌逾3%，每股來到30元，目前跌3%左右。至於新台幣匯率，今日早盤強升3.1角，來到28.14元。
在投資人觀望美國國會是否能突破僵局，通過紓困案，美股3大指數多半收低，其中道瓊工業指數下挫184.82點，跌幅0.62%，收在29861.55點；標普500指數跌15.97點，跌0.44%，以3647.49點作收；那斯達克指數漲62.17點，漲幅0.5%，收12440.04點。台股今日以14206.33點、跌4.72點開出後，一度上漲45.5點，來到14256.55點，但由於電子權值股無力撐盤下，台股隨後翻黑，並失守14200點，一度跌98.8點，下探14112.25點，目前仍跌80餘點。類股表現目前僅造紙、觀光、航運、貿易百貨及鋼鐵上漲，其餘都跌，其中航運類股更漲逾1%，而電子零組件目前跌逾1%，半導體也跌0.4%左右，金融保險類股亦跌近1%。
在個股表現部分，台積電開盤跌，隨後翻紅漲0.3%左右，來到510元，目前又回跌0.2%左右，聯電開跌後也一度翻紅，但目前跌逾2%，每股來到45.2元左右，聯發科、鴻海、大立光、國巨等目前也都跌，而印度廠發生暴動的緯創今日股價也續跌，一度跌逾3%，目前仍跌3%左右。此外，市場傳出富邦金有意併購日盛金，導致日盛金昨日股價一度飆漲逾7%，但富邦金強調公司一貫的立場，不評論巿場傳言，而金管會也說未收到富邦金申請案，今日日盛金股價回跌逾3%。