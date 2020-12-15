購屋「實坪制」引立院論戰　專家：資訊全面透明化更重要

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對此，吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮也贊同花敬群的看法。她認為，實價登錄制度已施行多年，雖然沒有所謂實坪和虛坪，但實際在網站上查詢已明顯做出改善，可以根據搜尋頁面，更清楚了解主建物、附屬建物與公設、車位等詳細內容。
李同榮表示，過去民眾買房常常被浮濫公設灌水，搞不清楚公設、建物怎麼算，甚至車位的登錄方式就有非常多種，確實應該從源頭規範資訊揭露簡單清楚，這樣民眾購屋時才不至於被誤導；因此，未來應該在資訊揭露強化上著手，對建照申請在公設上的法令、建商廣告內容、實價登錄門牌全都露等的確須要強制規範。
李同榮進一步指出，雖然全世界大部分國家採取實坪登錄制，並以實坪計算單價，且該有的公設仍然在建築法令上有規定，公設的品質相對影響建物品質，當然也會影響建物的銷售單價；然而，台灣因早期就沒有在建築法規上建立完善的制度，包括防空避難室、電機室、消防、法定車位等，前後規範不一，造成揭露上的混淆不清，早期因公設比較少，所以單價的誤差也較少，但近年因法令要求與建商虛張公設，容易誤導民眾對單價計算上錯誤認知，因此才有實坪制的推動聲浪與爭議。
李同榮支持花敬群的看法稱，實質上所有買賣移轉契約書上，或透過仲介、代銷一定有不動產說明書，裡面一定須要清楚說明所有細節，消費者如果不懂，應該由專業人士詳細說明清楚。
李同榮表示，若要推動實坪登錄制，除了須要修法大費周章，並要面對前後不一的登錄重新盤點改編，否則對於前後規範不一的登錄資訊，民眾難以分辨與認知；當然，若要廢除舊制，重新整編謄本，就要付出龐大的社會成本，而原登記的所有權面積立即縮水，對800多萬住戶民眾而言，會容易造成資產縮水的感覺；若不重新整編，前後資訊不一，更容易造成資訊混肴不清，民眾更會一頭霧水。
李同榮最後指出，現階段沒有實坪制的問題，只有資訊揭露更透明的問題，「實價登錄門牌全都露」、「租賃資訊全面登錄」，才是售屋租屋資訊徹底透明化的一大步，業者與建商都不應該有反對的意見，何況資訊越透明，其實交易速度會更加速，對房仲經紀業與建築業並非壞事，要靠資訊不對稱謀取利益已不再為社會所容許，只有站在消費者利益，才能創造雙贏的產銷環境。