年度十大運動人物出爐！詹皇、小戴名列前茅

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年度十大運動人物出爐！詹皇、小戴名列前茅

記者吳政紘/綜合報導

calendar_today2020-12-15 10:48:00｜update2020-12-15 10:54:25

「詹皇」LeBron James生涯10次打進總冠軍賽
▲「詹皇」LeBron James生涯10次打進總冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲yahoo年度十大運動事件。（圖／Verizon
▲yahoo年度十大運動事件。（圖／Verizon Media提供）
Yahoo奇摩今（15）公佈2020年度「十大運動事件」及「十大運動人物」排行榜。在疫情衝擊下，全球體壇仍舊努力突破防疫困境，籃壇以引爆網友話題的「NBA打造泡泡園區」霸榜登上2020年「十大運動事件」首位，台灣「P.League+職業籃球聯盟」正式成立也成為網友關注焦點排名第8；而「湖人隊暌違10年再登王位」、「道奇隊暌違32年奪冠」、「統一獅勇奪隊史第10冠」、「利物浦奪隊史首座英超冠軍」等奪冠捷報亦搶佔榜單四席。此外，湖人隊詹皇「詹姆斯」帶領全隊拿下睽違10年冠軍，也因此奪得年度「十大運動人物」之冠，擠下曾經二連霸榜單的世界球后「戴資穎」！ 網壇選手能量大爆發，「大坂直美」、「蒂姆」美網倒吃甘蔗奪冠也掀網友熱議！
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根據網友關鍵字搜尋量與新聞編輯精選，Yahoo奇摩2020年「十大運動事件」由美國職籃NBA在奧蘭多迪士尼「打造泡泡園區」拿下第1名，無畏疫情的創新舉措順利重啟因猶他爵士隊中鋒戈貝爾染疫而中斷的2019-20球季；而在台灣「P.League+職業籃球聯盟」正式成立，開啟台籃新篇章入榜第8名，聯盟例行賽開幕戰也將在12月19日熱鬧開打。
疫情重創國際各大體育賽事，台灣因防疫有成，「中華職棒領先全球開打」成世界矚目焦點而名列第3名，而深受全球矚目的「東京奧運」則因宣布延期至2021年，成為史上首次延期舉辦的奧運，登上榜單第4位。同時全球體壇頻傳捷報，十大運動事件榜單中就有4冠報喜：包括NBA總冠軍系列賽「湖人隊暌違10年再登王位」，以4勝2敗擊敗熱火隊；MLB世界大賽「道奇隊暌違32年奪冠」，擊敗季後賽不斷爆冷的光芒隊；中華職棒總冠軍賽「統一獅勇奪隊史第10冠」，連拿3勝逆轉擊敗中信兄弟；以及「利物浦奪隊史首座英超冠軍」，引爆網友話題，強勢佔領榜單四席。

▲yahoo年度十大運動事件，統一獅奪冠。（圖／Verizon
▲yahoo年度十大運動事件，統一獅奪冠。（圖／Verizon Media提供）
1. NBA打造泡泡園區復賽 2. 湖人隊暌違10年再登王位 3. 中華職棒領先全球開打 4. 東京奧運延期至2021年 5. 道奇隊暌違32年奪冠 6. 統一獅勇奪隊史第10冠 7. 陳偉殷回鍋日職加盟羅德 8. P.League+職業籃球聯盟成立 9. 太空人作弊疑雲重挫大聯盟 10. 利物浦奪隊史首座英超冠軍

相較去年「十大運動人物」榜單中一片棒球熱潮，今年網友關注的運動選手則遍及各領域。隨著湖人隊暌違10年再登NBA王座，十大運動人物由詹皇「詹姆斯」奪下冠軍，曾經二連霸「十大運動人物」榜單的世界球后「戴資穎」則是拿下第二！此外，在CBA球季結束後宣布將以重返NBA為首要目標的「林書豪」，以及包辦NBA 2019-20賽季「年度最有價值球員」及「最佳防守球員」兩項大獎、成為史上第三人達成此成就的字母哥「安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）」，則是分別排名第3、8名。

旅外回歸的棒球選手「王維中」加盟味全龍，寫下中職薪資最高紀錄，人氣節節攀升，排名十大運動人物第4名。接續其後的是紅襪隊「林子偉」，在今年MLB大聯盟球季成為超級工具人，陸續客串捕手和投手，明年動向備受注目；而在中華職棒2020年度頒獎典禮上囊括「投手三冠王」、「最佳9人投手獎」、「年度最有價值球員（MVP）」等五座獎項的兄弟隊洋將投手「德保拉」，則排名第6。網壇選手也是能量大爆發，「大坂直美」、「蒂姆（Dominic Thiem）」分別在美網女單、男單冠軍賽中倒吃甘蔗奪冠，創下各自網球生涯新紀錄，登榜成為第7、10名。

▲yahoo年度十大運動人物，戴資穎排名第二。（圖／Verizon
▲yahoo年度十大運動人物，戴資穎排名第二。（圖／Verizon Media提供）
 
熱門運動人物：1. 詹姆斯（LeBron James） 2. 戴資穎 3. 林書豪 4. 王維中 5. 林子偉 6. 德保拉 7. 大坂直美 8. 安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo） 9. 梅西（Lionel Messi） 10. 蒂姆（Dominic Thiem）
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