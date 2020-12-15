年度十大運動人物出爐！詹皇、小戴名列前茅

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疫情重創國際各大體育賽事，台灣因防疫有成，「中華職棒領先全球開打」成世界矚目焦點而名列第3名，而深受全球矚目的「東京奧運」則因宣布延期至2021年，成為史上首次延期舉辦的奧運，登上榜單第4位。同時全球體壇頻傳捷報，十大運動事件榜單中就有4冠報喜：包括NBA總冠軍系列賽「湖人隊暌違10年再登王位」，以4勝2敗擊敗熱火隊；MLB世界大賽「道奇隊暌違32年奪冠」，擊敗季後賽不斷爆冷的光芒隊；中華職棒總冠軍賽「統一獅勇奪隊史第10冠」，連拿3勝逆轉擊敗中信兄弟；以及「利物浦奪隊史首座英超冠軍」，引爆網友話題，強勢佔領榜單四席。
1. NBA打造泡泡園區復賽 2. 湖人隊暌違10年再登王位 3. 中華職棒領先全球開打 4. 東京奧運延期至2021年 5. 道奇隊暌違32年奪冠 6. 統一獅勇奪隊史第10冠 7. 陳偉殷回鍋日職加盟羅德 8. P.League+職業籃球聯盟成立 9. 太空人作弊疑雲重挫大聯盟 10. 利物浦奪隊史首座英超冠軍
相較去年「十大運動人物」榜單中一片棒球熱潮，今年網友關注的運動選手則遍及各領域。隨著湖人隊暌違10年再登NBA王座，十大運動人物由詹皇「詹姆斯」奪下冠軍，曾經二連霸「十大運動人物」榜單的世界球后「戴資穎」則是拿下第二！此外，在CBA球季結束後宣布將以重返NBA為首要目標的「林書豪」，以及包辦NBA 2019-20賽季「年度最有價值球員」及「最佳防守球員」兩項大獎、成為史上第三人達成此成就的字母哥「安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）」，則是分別排名第3、8名。
旅外回歸的棒球選手「王維中」加盟味全龍，寫下中職薪資最高紀錄，人氣節節攀升，排名十大運動人物第4名。接續其後的是紅襪隊「林子偉」，在今年MLB大聯盟球季成為超級工具人，陸續客串捕手和投手，明年動向備受注目；而在中華職棒2020年度頒獎典禮上囊括「投手三冠王」、「最佳9人投手獎」、「年度最有價值球員（MVP）」等五座獎項的兄弟隊洋將投手「德保拉」，則排名第6。網壇選手也是能量大爆發，「大坂直美」、「蒂姆（Dominic Thiem）」分別在美網女單、男單冠軍賽中倒吃甘蔗奪冠，創下各自網球生涯新紀錄，登榜成為第7、10名。
熱門運動人物：1. 詹姆斯（LeBron James） 2. 戴資穎 3. 林書豪 4. 王維中 5. 林子偉 6. 德保拉 7. 大坂直美 8. 安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo） 9. 梅西（Lionel Messi） 10. 蒂姆（Dominic Thiem）