扁、馬都挺住國際壓力 立委：蔡對美卑躬屈膝讓人痛心
扁、馬都挺住國際壓力 立委：蔡對美卑躬屈膝讓人痛心
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-15 10:54:02
行政院長蘇貞昌今（15）日率領部會官員赴立法院備詢，無黨籍立委高金素梅質詢時，質疑前總統陳水扁、馬英九都面對過萊豬、萊牛叩關，但最後都頂住壓力，站在民意這邊，唯獨這次總統蔡英文「無條件雙手奉上」，她指出「現在不是台美關係最佳的時刻，反而是美國勒索台灣最順手的時刻。」
高金素梅表示，萊克多巴胺的紛擾已經快要20年，從2001年陳水扁政府就開始審查，經過5次實驗，終於在2006年10月，由時任閣揆蘇貞昌公告，禁用含有萊克多巴胺的四種瘦肉精，即便陳水扁後來被美國施壓，要向WTO（國際貿易組織）宣布解禁，也在民意反彈下撤手。到了馬英九執政時期，馬英九也在2009年簽署擴大美牛協議，同樣遭到民意反對，最後不得不限縮協議的內容，多項高風險部位不能進口，也遭受到美國延後以TIFA（美台貿易投資架構協定）作為報復，當時立法院通過法案時，時任立法院長的王金平還說「為了確保國人安全，導致台美關係受衝擊，這是朝野政黨、行政機關要共同面對。」高金素梅總結，認為國民黨、民進黨，執政時都傾向開放進口萊豬、萊牛，在野時都堅決反對，但不管誰執政，在國際壓力、民意反對下，都還是站在人民這邊，她說「蔡政府對美國卑躬屈膝，會讓人民非常痛心，以前堅持零檢出，是民進黨不斷在說的，我想讓人民抵制美國農產品應該才是你想說的吧」。