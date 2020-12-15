新北公托86家全國第一　侯友宜要讓家長敢生、願意生

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新北公托86家全國第一　侯友宜要讓家長敢生、願意生

記者康子仁/新北報導

calendar_today2020-12-15 11:27:38

侯友宜
▲侯友宜表示，連同本次開幕的6家，今年有16家公托中心開幕，合計收托4,532人，為六都之首全國第一。(圖/記者康子仁攝)
新北市15日同步啟用6家公共托育中心，其中三重區5家、樹林區1家，提供250個收托名額，由於場地難尋，其中4家在原來的市民活動中心，1家學校改建而成，而三重過田公托原為三重市民代表會，農曆年底以前還有4家，侯友宜任內共啟用30家公托中心。
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侯友宜表示，連同本次開幕的6家，今年有16家公托中心開幕，合計收托4,532人，為六都之首全國第一，農曆年前還將新設4家，達到90家公共托育中心特別的是，由於公托場地難尋，三重區釋出原市民代表會場地拋磚引玉，也希望未來能爭取更多合適場地，減輕家長照顧負擔。
社會局長張錦麗說，三重重陽、三重大同、三重開元、三重過田、三重六張及樹林彭福等6家公共托育中心分別收托30-60名0-2歲嬰幼兒，總計可提供250個收托名額，自12月15日起同步開放網路及現場報名，網路報名至12月21日下午5時截止，現場報名至12月25日下午5時截止，屆時如登記人數超過各中心收托名額，將於12月30日上午10時辦理抽籤。

這次同時開幕的6處公托中心共有3種建物型態，重陽、大同、開元、六張等4處原為市民活動中心，過田原為三重區市民代表會，樹林彭福則是由學校改建而成，靈活運用閒置空間，規劃多元的托育環境。

其中馬偕醫護管理專科學校承接三重重陽及大同公托，善用公園綠地打造動物園意象空間，營造活潑溫馨的學習環境，重陽公托腹地寬廣，可運用一樓室內外廣場空間訓練寶貝大肢體活動；大同公托採用玻璃透光設計，延伸戶外綠意，豐沛嬰幼兒感官體驗。

馬偕首次結合AI人臉辨識機制進行門禁管控及體溫測量，響應侯友宜之「智慧托育」政策，馬偕醫護管理專科學校校長陳裕仁表示，透過個別化紀錄嬰幼兒狀態及大數據分析，可望掌握嬰幼兒之成長曲線，AI人臉辨識為結合校內之實驗計畫，先於三重重陽公托試辦，於1年後提供相關施行效益報告，作為評估續行之參考。
三重過田公托之前身為三重區市民代表會，將老舊廳舍活化運用，善用多元場域，將民主殿堂轉換為托嬰空間，既保留民意歷史，亦賦予場地新的價值；三重六張以自然生態為主軸設計整體環境；三重開元位於公園內，採光充足，並設計專用露台-星月廣場，享受綠意盎然的美好時光；樹林彭福公托透過玩沙、水的戶外學習區及陽光藝術走廊，打造清新的學習空間。
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