花蓮基地士官違紀喝酒！藍委：軍紀渙散買再好武器也沒用
花蓮基地士官違紀喝酒！藍委：軍紀渙散買再好武器也沒用
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-12-15 11:36:22
空軍花蓮基地第五聯隊第26戰術戰鬥機作戰隊長正志上校上(11)月17日駕駛F-16戰機夜訓時失聯，搜尋工作仍在進行中，卻爆出聯隊士官在基地內飲酒作樂。空軍司令部今（15）日表示，已依相關規定予以嚴懲、絕不寬貸。國民黨立委批評，國軍若軍紀渙散，買再好的武器也沒用。
針對媒體報導「軍紀渙散！聯隊士官違紀喝酒狂歡還PO網」情事，空軍司令部今日表示，第五聯隊接獲通報即實施行政調查，針對黃姓士官等員違反「資安違規」及「營內飲酒」等過犯，已依相關規定予以嚴懲，以正綱紀。民進黨立委鄭運鵬表示，近期空軍戰備壓力大，希望國防部應該關心一下，不要將他們關在基地內沒事做，要有其它抒發管道，體諒一線執勤的國軍弟兄。不過，鄭運鵬指出在營區內當然不能喝酒，如果發生頻率太高，懲處應該去做，但是國防部也應該去了解結構性問題，自己當過兵都知道，有些部隊的文化真的不是很好。
國民黨立委賴士葆受訪表示，當軍紀蕩然無存時，飛機買的再好也沒用、性能再高於事無補，因為武器是死的、人是活的，再精良的武器需要嚴密的軍紀、素質優良的飛官操作，軍紀比什麼都重要，「軍紀是部隊的靈魂」。
賴士葆表示，部隊現在「零零落落」令人感到擔心，軍中違紀事件這不是第一次發生，也不會是最後一次發生，國防部要大力整頓軍紀。
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