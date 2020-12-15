劉樂妍陷人生低谷！做生意遭詐騙　拍戲又遇「潛規則」

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劉樂妍陷人生低谷！做生意遭詐騙　拍戲又遇「潛規則」

娛樂中心/綜合報導

calendar_today2020-12-15 11:29:58

▲劉樂妍坦言曾有自殺念頭。（圖／劉樂妍微博）
▲劉樂妍發出長文，透露自己陷人生低谷。（圖／劉樂妍微博）

藝人劉樂妍因時常表態親中言論而頻頻登上新聞版面，還被封為「女版黃安」，前陣子她因疫情影響而滯留台灣，現在如願以償回到「祖國」享受生活。儘管犀利的言詞讓劉樂妍成為熱門人物，但其實劉樂妍私生活並不順遂，昨（14）日她就突發出長文，透露自己陷入「人生低谷」。

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劉樂妍發出一篇「人生的低谷，希望大家都可以一起活到2021」長文，坦言由於自己沒有太多社會經驗，再加上今年疫情衝擊世界，只能待在家中工作，於是就萌生開直播做生意的念頭，不過礙於台灣人身分，劉樂妍直播平台的帳號卻無法實名認證，這時來自台灣的同學得知後決定伸手援助，於是劉樂妍就把苦心經營的帳號交出去，原以為對方熱心助人，未料帳號竟被實名認證成他人的，讓她又氣又無奈。

不只如此，劉樂妍日前原本的拍戲邀約也遭臨時取消，「有人帶資進組，因為我背後沒有資本，我背後沒有有錢人，所以我很容易就是會被換掉的那一個人」，雖然對被換角一事能欣然接受，但她表示自己跑龍套、請客等事情都沒有少做，白高興一場仍令她相當不悅，還爆料還有些導演會以找戲為由借錢，讓她忍不住大嘆：「反正在這行，只要不陪睡，什麼虧我都忍了！」（編輯：侯家瑜） 

▲劉樂妍感嘆生活不順遂。（圖／劉樂妍微博）
▲劉樂妍感嘆生活不順遂。（圖／劉樂妍微博）
▲劉樂妍帳號被實名認證成他人的。（圖／劉樂妍微博）
▲劉樂妍帳號遭盜。（圖／劉樂妍微博）
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