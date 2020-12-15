陳時中笑籲「拍照要戴口罩」！醫曝含意：台灣處危險邊緣

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陳時中笑籲「拍照要戴口罩」！醫曝含意：台灣處危險邊緣

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-15 11:49:03

▲衛福部長陳時中，今天赴立法院質詢，會前針對萊豬進口議題受訪。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲衛福部長陳時中13日建議民眾拍照別拿下口罩，幽默稱「90%的人戴著口罩都比較英俊瀟灑」。（圖／記者劉雅文拍攝）
新冠肺炎疫情依舊在全球肆虐，近期台灣也開始執行秋冬防疫專案，強制要求民眾進入8大類公共場所應佩戴口罩。衛福部長陳時中13日也建議民眾拍照別拿下口罩，「90%的人戴著口罩都比較英俊瀟灑」。對此，醫師謝宗學則認為「要看得懂陳時中部長的玩笑話！台灣目前處於危險邊緣」。
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衛福部長陳時中13日出席活動致詞，「台灣至今已整整8個月沒有新冠肺炎本土病例，為了避免防疫疲乏，近來也有加嚴相關規定。但發現，有些人為了拍照會拿下口罩，我覺得不用，因為9成的人戴著口罩比較英俊、瀟灑又漂亮」。
對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學14日則認為，「要看得懂陳時中部長的玩笑話，我對這個玩笑的解讀是，雖然台灣從4月13日之後就沒有本土病例，但最近世界各國的疫情不斷升溫，台灣境外移入新冠肺炎確定病例大增」。

▲謝宗學認為，「要看得懂陳時中部長的玩笑話，台灣目前處於危險邊緣」。（圖／翻攝Dr.
▲謝宗學認為，「要看得懂陳時中部長的玩笑話，台灣目前處於危險邊緣」。（圖／翻攝Dr. E 小兒急診室日誌）
謝宗學補充，加上防疫旅館出現疑似本土感染病例，目前還在等待病毒基因序列比對結果，「台灣目前處於危險邊緣，所以請大家外出盡量不要拿下口罩，連拍照也要緊戴口罩，以防止國內出現防疫破口」。

他也分享自身經驗，「上周末參加孩子學校運動會，大太陽下全程緊戴口罩，不斷覺得悶熱、呼吸困難和頭暈，運動會結束後整個人虛脫，直到14日體力還沒有完全恢復；但看到孩子還能過正常的校園生活，身體雖然覺得疲勞，心中其實是開心的」。

最後謝宗學仍苦勸，「防疫是大家共同的責任，我們已經安然度過 2020夏天和秋天，個人防疫行為稍有鬆懈，希望在冬天和緊接而來的春天，能夠再次上緊發條，打贏疫情下半場，靜待安全、有效的疫苗問世」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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