陳時中笑籲「拍照要戴口罩」！醫曝含意：台灣處危險邊緣

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對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學14日則認為，「要看得懂陳時中部長的玩笑話，我對這個玩笑的解讀是，雖然台灣從4月13日之後就沒有本土病例，但最近世界各國的疫情不斷升溫，台灣境外移入新冠肺炎確定病例大增」。
謝宗學補充，加上防疫旅館出現疑似本土感染病例，目前還在等待病毒基因序列比對結果，「台灣目前處於危險邊緣，所以請大家外出盡量不要拿下口罩，連拍照也要緊戴口罩，以防止國內出現防疫破口」。
他也分享自身經驗，「上周末參加孩子學校運動會，大太陽下全程緊戴口罩，不斷覺得悶熱、呼吸困難和頭暈，運動會結束後整個人虛脫，直到14日體力還沒有完全恢復；但看到孩子還能過正常的校園生活，身體雖然覺得疲勞，心中其實是開心的」。
最後謝宗學仍苦勸，「防疫是大家共同的責任，我們已經安然度過 2020夏天和秋天，個人防疫行為稍有鬆懈，希望在冬天和緊接而來的春天，能夠再次上緊發條，打贏疫情下半場，靜待安全、有效的疫苗問世」。（編輯：潘毅）
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