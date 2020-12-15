高雄冬季空品不佳　陳其邁：啟動空品不良季節應變措施

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

高雄冬季空品不佳　陳其邁：啟動空品不良季節應變措施

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-12-15 12:02:40｜update2020-12-15 12:17:04

高雄市長陳其邁（左）、環保局長張瑞琿（右）說明高雄空氣品質狀況。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲高雄市長陳其邁（左）、環保局長張瑞琿（右）說明高雄空氣品質狀況。（圖／記者鄭婷襄攝）
因應空品不良季節，高雄市政府也採取相關應變措施，高雄市長陳其邁今（15）日指出，今年跟去年同期，包括PM10、PM2.5跟臭氧大概減少了5到16%左右，空氣品質有逐年在改善，但還是要更努力來維護國民的健康，持續嚴密監控高雄市空氣品質狀況。
我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁表示，在今年十月開始，高雄市政府就要求興達電廠發電機組停2降2，降2的部分比例從原來的65%降低到50%以下，以今天為例，兩部機組降轉到大概是46%左右，另外，大型企業也配合減少排放，長期的做法包括，今年的二行程機車的汰換高雄也是全國第一名，各局處也建立即時通報系統，提醒民眾注意空氣品質的狀況。
▲市府圖表顯示，在109年6至11月，高雄空品良率（AQI≦100）較108年同期皆有提升。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲市府圖表顯示，在109年6至11月，高雄空品良率（AQI≦100）較108年同期皆有提升。（圖／記者鄭婷襄攝）
環保局長張瑞琿則指出，高雄空品AQI小於100的部份，今年是82.9%去年75.6%，今年AQI良率高於去年大概7.3%，而PM2.5濃度的部分，去年10月份是27.5，今年是24.6，去年11月的部分是28.7今年則是27，PM2.5也都是有下降的，除了前兩天是因為境外的污染，市府也要求相關的廠商，還有前20大、41家列管公私場所降載、減排，尤其要求興達電廠兩部機組停機，另兩部機組則是降到50%以下；空品訊息露出部份，則會在臉書、高雄空品報你知，以及有線電視、高捷、ibuss app的跑馬燈等輪播宣導，希望民眾能夠加強防護措施，減少或者是避免外出劇烈的活動。

陳其邁說，沒有記錯的話，高雄現在的污染源大概22%是境外，因為東北季風飄到台灣、飄到高雄，45%是台灣的國內的其他縣市，本地的大概33%，高雄受到東北季風風場環流的一些影響，到高雄這邊有個回流，比較容易受到外縣市一些污染物的影響，高雄空品在東北季風來襲的冬季就會影響比較大，現在市府各局處的平台每天會即時通報，並採取相關因應措施，昨天空品狀況比較不好，但高雄今年到現在只有昨天在仁武、橋頭有紅日，比去年已有大幅改善。
▲市府圖表顯示，在109年6至11月高雄PM2.5逐月濃度，均較108年同期改善。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲市府圖表顯示，在109年6至11月高雄PM2.5逐月濃度，均較108年同期改善。（圖／記者鄭婷襄攝）
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

繼續作答
開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

繼續作答
您心目中2020最好看台劇是哪一部？

您心目中2020最好看台劇是哪一部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀