高雄冬季空品不佳　陳其邁：啟動空品不良季節應變措施

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環保局長張瑞琿則指出，高雄空品AQI小於100的部份，今年是82.9%去年75.6%，今年AQI良率高於去年大概7.3%，而PM2.5濃度的部分，去年10月份是27.5，今年是24.6，去年11月的部分是28.7今年則是27，PM2.5也都是有下降的，除了前兩天是因為境外的污染，市府也要求相關的廠商，還有前20大、41家列管公私場所降載、減排，尤其要求興達電廠兩部機組停機，另兩部機組則是降到50%以下；空品訊息露出部份，則會在臉書、高雄空品報你知，以及有線電視、高捷、ibuss app的跑馬燈等輪播宣導，希望民眾能夠加強防護措施，減少或者是避免外出劇烈的活動。
陳其邁說，沒有記錯的話，高雄現在的污染源大概22%是境外，因為東北季風飄到台灣、飄到高雄，45%是台灣的國內的其他縣市，本地的大概33%，高雄受到東北季風風場環流的一些影響，到高雄這邊有個回流，比較容易受到外縣市一些污染物的影響，高雄空品在東北季風來襲的冬季就會影響比較大，現在市府各局處的平台每天會即時通報，並採取相關因應措施，昨天空品狀況比較不好，但高雄今年到現在只有昨天在仁武、橋頭有紅日，比去年已有大幅改善。