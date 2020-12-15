名家論壇》單厚之／還有多少03722403？

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政府首長的特別費曾經被稱為是「歷史共業」，102年5月31日立法院還曾通過《會計法》99條之1修正案，一次為首長特別費、民意代表研究費、助理費、加班費、考察費、村里長事務補助費以及大專教職員、學術機構研究人員研究計畫費都除罪化，引發社會強烈反彈。最終因為立法院送交總統公布時漏列「教師」，行政院不得不提起覆議。
早年首長特別費只有一半需要發票，至於另外一半則直接轉入戶頭，但因為連續爆發馬英九等特別費案後，自民國96年起，相關規定就限縮為全部必須是公務支出，不能取得發票者，則必須由經手人開具支出證明、書明原因後請款。
依照現行的規定，蘇貞昌買孫女的漫畫，不只是社會觀感不佳，而是根本不能報帳。以蘇貞昌這種級數的政治人物，理論上也不至在一心思考宣傳政績的同時，還想著要貪這區區的3000元。但問題是，這樣的狀況居然還是發生了。
事發後，行政院搬出主計處的發文，指稱用三倍券的消費不能報帳。但檢視該函文的內容，其實是指如果購買時有扣減紅利點數或優惠券，只能以「統一發票所載折扣後金額辦理報支事宜」。
三倍券等同於現金、不同於商家給的紅利點數或優惠券，蘇揆被發現打統編的那張發票金額也是3010，使用「三倍券」消費的發票也未必會有特別的註記。行政院這樣的說詞，不僅牽強，也無法釋疑。
蘇貞昌幫孫女買漫畫這件事，原本就是為了作秀，在內閣改組傳聞甚囂塵上之際，找個名目提醒國人自己的重大政績，也順便營造愛家、愛孫女的形象。蘇貞昌在現場並沒有提到03722403這串數字，店家也不可能自己通靈、夢到行政院的統編，所以蘇貞昌才會說「有人多事，多此一舉」。
閣揆所有的行程，必然都會有先遣部隊，確認現場的維安和所有其他的細節，以免出現任何意外或難堪的狀況。很顯然的，就是行政院的先遣部隊有人特別注意到了「03722403」這個細節，店家才會再沒有詢問蘇揆的情況下，主動在發票上打了這串數字。
蘇貞昌應該沒有主觀的「犯意」，但手底下的人卻有，甚至很可能就認為這是院長出巡的SOP。院長親自消費的單據如果真的會被擋，底下的人又何必多此一舉、超前部署？即便丁怡銘的事件還歷歷在目，蘇貞昌領導的行政院卻沒有從中學到教訓。
即便蘇揆不會貪這樣的小便宜，但發票上打了政院統編，是無可否認的事實。政院與其一直在法規、換發票上面繞圈圈，不如由蘇揆親自替下屬道歉，請求社會大眾的諒解。但民眾真正關心的是，除了丁怡銘跟漫畫之外，政院到底還有多少筆的03722403？
●作者：單厚之／資深媒體人
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