南市府團隊攜手防疫　城市安全民眾安心

我是廣告 請繼續往下閱讀
疫情拉警報之時，大台南37區衛生所全面加入口罩販賣行列，紓解購買人潮，而72歲老藥師陳盈舟，今年4月被報導「包著尿布賣口罩」的辛苦，他感性喊話，「為了疫情，每個人都應該出來幫忙做點事」，從民間到市府團隊全員動起來防疫。
衛生局長許以霖表示，除了各式宣導和防疫稽查，台南於4月23日首創啟用可移動式採檢站，隨時隨地移動採檢，降低群聚風險；而登革熱防治有成，衛生局創新在全市佈建177處病媒蚊「大型誘殺桶」，環保局則啟動無人機空拍稽查孳生源，讓防疫無死角，造就台南今年登革熱本土零病例。
在第12屆全國性「健康城市暨高齡友善城市獎項評選」裡，南市府一口氣奪下健康平等獎等5項大獎；台南市平均餘命突破80歲，落實在府城健康終老的理想目標。
消防局局長李明峯指出，「前線人員安全，才能帶給市民安心」，台南市從109年起分3年採購第2套消防衣結合多重保護裝置，保障第一線執勤人員安全；面對來勢洶洶的疫情，在載運病患和防堵疫情時，消防局採購兩批防疫物資加強防護裝備，也透過電子化救護紀錄表，讓醫院即時掌握疑似或確診病患，預先準備收治動線。
警察局局長詹永茂表示，配合疫情執行「居家隔離、檢疫」列管對象追蹤管理數量高達11857人次，執行外籍人士居家檢疫關懷1807人次；偵破暴力犯罪比去年減少9.68%、竊盜刑案件數比去年同期減少17.27 %、攔阻詐欺集團被害件數1058件，為六都最佳；9月建置導入刑案大數據分析技術，透過科技建警提升偵查效能。
環保局局長謝世傑說，今年防疫優先，總動員9253 人次完成3082場次環境防疫消毒；各界關切的學甲爐碴案件，環保局主動檢具案卷資料函報地檢，在兩個多月時間，清運43084.55公噸，全程錄影並線上直播，公開透明清運工作日誌。