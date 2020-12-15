南市府團隊攜手防疫　城市安全民眾安心

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南市府團隊攜手防疫　城市安全民眾安心

記者陳聖璋 / 台南報導

calendar_today2020-12-15 12:30:00

台南市政府15日在關廟轉運站舉辦「安心城市」年終記者會。
▲台南市政府15日在關廟轉運站舉辦「安心城市」年終記者會。（圖／台南市政府提供）
台南市防疫專線自109年2月成立至今，服務32427通市民諮詢，衛生局發放171萬3363個醫療型口罩給醫護人員使用；警察局執行列管對象追蹤管理達11857人次；消防局採購防疫物資確保前線執勤安全，出動廣播無人機進入人潮宣導；環保局則動員9253人次完成3082場次戶外環境消毒。市府團隊攜手防疫，守護執勤安全、給予市民安心。
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南市府今（15）日在關廟轉運站舉辦「安心城市」年終記者會，由衛生局、消防局、警察局及環保局等局處首長簡報整年成果，在健康衛生與環境清潔的穩固基礎裡，強化防護救災和治安滿意度。
疫情拉警報之時，大台南37區衛生所全面加入口罩販賣行列，紓解購買人潮，而72歲老藥師陳盈舟，今年4月被報導「包著尿布賣口罩」的辛苦，他感性喊話，「為了疫情，每個人都應該出來幫忙做點事」，從民間到市府團隊全員動起來防疫。

衛生局長許以霖表示，除了各式宣導和防疫稽查，台南於4月23日首創啟用可移動式採檢站，隨時隨地移動採檢，降低群聚風險；而登革熱防治有成，衛生局創新在全市佈建177處病媒蚊「大型誘殺桶」，環保局則啟動無人機空拍稽查孳生源，讓防疫無死角，造就台南今年登革熱本土零病例。

在第12屆全國性「健康城市暨高齡友善城市獎項評選」裡，南市府一口氣奪下健康平等獎等5項大獎；台南市平均餘命突破80歲，落實在府城健康終老的理想目標。

消防局局長李明峯指出，「前線人員安全，才能帶給市民安心」，台南市從109年起分3年採購第2套消防衣結合多重保護裝置，保障第一線執勤人員安全；面對來勢洶洶的疫情，在載運病患和防堵疫情時，消防局採購兩批防疫物資加強防護裝備，也透過電子化救護紀錄表，讓醫院即時掌握疑似或確診病患，預先準備收治動線。

警察局局長詹永茂表示，配合疫情執行「居家隔離、檢疫」列管對象追蹤管理數量高達11857人次，執行外籍人士居家檢疫關懷1807人次；偵破暴力犯罪比去年減少9.68%、竊盜刑案件數比去年同期減少17.27 %、攔阻詐欺集團被害件數1058件，為六都最佳；9月建置導入刑案大數據分析技術，透過科技建警提升偵查效能。
環保局局長謝世傑說，今年防疫優先，總動員9253 人次完成3082場次環境防疫消毒；各界關切的學甲爐碴案件，環保局主動檢具案卷資料函報地檢，在兩個多月時間，清運43084.55公噸，全程錄影並線上直播，公開透明清運工作日誌。
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