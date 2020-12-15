期間限定！永慶房屋推DIY可愛耶誕小物

2020年疫情衝擊各行各業，全台失業率及放無薪假的人數都創下歷史新高，對許多人來說，今年是特別辛苦的一年。為傳遞幸福、鼓勵人們樂觀面對，房仲第一品牌永慶房屋在耶誕節檔期推出「粉紅耶誕傳溫情」活動，透過造型可愛的「圓滿耶誕樹」桌飾及「誠實耶誕襪」掛飾，將祝福傳遞給更多人。

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「粉紅耶誕傳溫情」活動從12月19日至12月27日，民眾於活動期間內至永慶房屋雙北任一直營門市預約賞屋，即可獲得耶誕小物「圓滿耶誕樹」桌飾或「誠實耶誕襪」掛飾一只，除了當作親子DIY應景道具外，也適合分享給親朋好友當成耶誕節小禮物。

▲耶誕小物(圓滿耶誕樹、誠實耶誕襪)適合親子DIY，限量3萬個，採隨機贈送，數量有限、送完為止。（圖／資料照片）

手做耶誕小物「圓滿耶誕樹」享受親子DIY樂趣





耶誕小物「圓滿耶誕樹」提供DIY樂趣！民眾可任意調整造型，也可用彩繪筆在樹上塗鴉，或掛上裝飾品點綴。永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，「圓滿耶誕樹」適合家長帶著小朋友學習創意組裝，還可陪同小朋友許下2021年的願望，鼓勵孩子朝目標前進。





陳賜傑指出，永慶房屋做為幸福企業，除了提供幸福職場讓員工安居樂業外，也希望將祝福傳遞給每一位客戶。今年以粉紅色做為耶誕樹的主色調，希望結合象徵熱情能量的紅色，以及純潔天真的白色，向客戶傳遞活力、青春又溫和的祝福力量。



▲父母可藉由「誠實耶誕襪」和孩子互動誠實品德。（圖／資料照片）

鼓勵孩子用「誠實耶誕襪」成為更好的自己





除此之外，民眾可將超卡哇伊的「誠實耶誕襪」吊飾掛在家中，也可教導小朋友進行裝飾或彩繪，製作出專屬的耶誕節飾品。陳賜傑強調，親子DIY是這次耶誕小物設計的主要概念，透過DIY互動過程，讓家人的關係變得更加緊密。





陳賜傑說明，「誠實」是永慶房屋經營企業的核心價值，而「誠實」這項美德也是許多父母對子女的期盼，父母可透過耶誕小物「誠實耶誕襪」鼓勵孩子強調誠實品格。



▲臉書粉絲團「永慶房屋幸福生活」推出耶誕節活動，參加活動有機會獲得超商禮物卡。（圖／資料照片）

上傳「圓滿耶誕樹」或「誠實耶誕襪」抽超商禮券！





「永慶房屋幸福生活」臉書粉絲團也同步推出「粉紅耶誕創意大賽」，只要將「圓滿耶誕樹」或「誠實耶誕襪」完成後拍照上傳粉絲團貼文，留言許下2021年的願望或是承諾2021年的目標，粉絲團將抽出20位幸運粉絲，有機會獲得200元超商禮物卡。





陳賜傑表示，永慶房屋善盡企業社會責任，今年不僅沒有因為疫情裁員、放無薪假，反而逆勢大舉徵才、提供業界最優待遇「保障業務新人前九個月每月五萬元」，還在今年六月針對總部行政同仁依績效表現平均調薪幅度3%，用心保障員工家庭生計。因此，透過耶誕小物傳遞幸福與圓滿，祝福每個人都能迎向幸福的2021年。