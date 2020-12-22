「豐謙森立方」座落北屯市心　自住客最優質選擇

台中捷運綠線，預計在2020年底正式通車，為中台灣第一條捷運路線，多年來也將週邊地價帶動，成了房市利多的重要因素，台中在地品牌「豐謙建設」看準北屯區發展潛力，規劃宜居建案「森立方」，北屯地區不僅有成熟的生活機能商圈，步行約5分鐘就能走到雙軌共構的松竹站；緊臨74號快速道路及北屯路正核心路段，交通便利性大大加分。

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台中市換屋族買房多半具有地緣性，主要是因為習慣附近的生活環境或就近家人的住所，方便相互照應，豐謙森立方基地座落北屯路、大成巷口黃金三角地段，豐謙「森立方」基地面積約783坪，地上21樓，地下3樓，規劃28到46坪2至4房格局，總戶數為114戶住家，店面6戶，面向北屯路退縮約15米，營造舒適空間，減少壓迫感，三角地段基地條件，讓每戶都能享有三面採光，開價35~37萬元，適合首購與換屋族群重視。

▲北屯地區不僅有成熟的生活機能商圈，步行5分鐘就能走到雙軌共構的松竹站；緊臨74號快速道路及北屯路正核心路段，交通便利性大大加分。（圖／品牌提供）