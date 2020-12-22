「豐謙森立方」座落北屯市心 自住客最優質選擇
生活中心/綜合報導
2020-12-22 11:00:00
台中捷運綠線，預計在2020年底正式通車，為中台灣第一條捷運路線，多年來也將週邊地價帶動，成了房市利多的重要因素，台中在地品牌「豐謙建設」看準北屯區發展潛力，規劃宜居建案「森立方」，北屯地區不僅有成熟的生活機能商圈，步行約5分鐘就能走到雙軌共構的松竹站；緊臨74號快速道路及北屯路正核心路段，交通便利性大大加分。
「豐謙森立方」位居北屯正核心，坐擁東山路商圈、北屯路商圈，大買家、全聯、楓康及特力屋等賣場皆在附近約5分鐘車程即可抵達，鄰近還有昌平路精華商圈及新一點利黃昏市場，而週邊的「單元12」與「機捷特區」也都必須仰賴北屯的生活機能，加上近期剛開幕的好市多北台中店進駐，更加強了北屯生活圈實力，讓原本便利的生活機能，更加完整。台中重劃區劃分後，北屯區像是黑馬般的姿態蓬勃發展，移入人口也創歷年新高，房屋交易熱度居高不下，獨佔大台中各區榜首，豐謙「森立方」區段特色鮮明，各項機能完備，緊鄰捷運綠線和市場商圈，同時能遠眺台中後花園美景，兼具都市繁華與綠意環境，成了自住客最優質選擇。
台中市換屋族買房多半具有地緣性，主要是因為習慣附近的生活環境或就近家人的住所，方便相互照應，豐謙森立方基地座落北屯路、大成巷口黃金三角地段，豐謙「森立方」基地面積約783坪，地上21樓，地下3樓，規劃28到46坪2至4房格局，總戶數為114戶住家，店面6戶，面向北屯路退縮約15米，營造舒適空間，減少壓迫感，三角地段基地條件，讓每戶都能享有三面採光，開價35~37萬元，適合首購與換屋族群重視。