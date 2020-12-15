沈智慧絕食抗議萊豬　朱立倫引用冰與火之歌「冬天來了」

「野薑花運動」，以絕食的方式要求立法院在萊豬行政命令自動生效前完成審查，並在表決時採取記名表決，要民進黨立委們表態是否支持萊豬進口。從12日起至今已經進入第4天，期間雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚、台中市副市長令狐榮達等人都前往探視，今（15）日國民黨前主席朱立倫也到場，他受訪時引用小說

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