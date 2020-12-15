沈智慧絕食抗議萊豬 朱立倫引用冰與火之歌「冬天來了」
沈智慧絕食抗議萊豬 朱立倫引用冰與火之歌「冬天來了」
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-15 12:16:35
前國民黨立委沈智慧發起「野薑花運動」，以絕食的方式要求立法院在萊豬行政命令自動生效前完成審查，並在表決時採取記名表決，要民進黨立委們表態是否支持萊豬進口。從12日起至今已經進入第4天，期間雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚、台中市副市長令狐榮達等人都前往探視，今（15）日國民黨前主席朱立倫也到場，他受訪時引用小說冰與火之歌中經典台詞「寒冬來了」，表示無論是媒體、言論、網路、食安的限制，讓台灣民主面臨寒冬，現在就是民主的悲歌。
朱立倫上午前往立法院正門外探視正在絕食抗議的前立委沈智慧，指出她的訴求出發點就是「食安」，現在作為一位民眾，她有權利確保每位家長的孩子不要吃到有害健康的萊豬。朱立倫表示，沈智慧擔任過立委，要求立院不要再玩遊戲，快速記名表決，讓每位委員勇敢為自己的決定負責，呼籲朝野正視這個要求，做好站在人民監督的角色，為食安負責任的投下一票，讓當局知道真正的民意是什麼。
朱立倫說，對於立院議事程序沒有人比沈智慧更了解，他的擔憂不是空穴來風，不管藍、白等所有在野的一員，都要展現出民主負責的表現。沈智慧表示，她曾做過黨團總召、幹事長，民進黨屆時一定會採取不記名表決，讓他們立委蒙混過關的意志很強烈。