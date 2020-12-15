要人在家避疫自己卻跑去派對嗨！加州州長面臨罷免危機
要人在家避疫自己卻跑去派對嗨！加州州長面臨罷免危機
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-15 12:27:53｜update2020-12-15 12:31:47
美國的新冠疫情持續延燒，原先已控制住的疫情近期又再度於各州爆發，人口眾多的加州也十分危急，州長紐森( Gavin Newsom )除了防疫表現開始受到質疑，還被爆料他曾在規定民眾居家防疫時跑去派對狂歡，因而被反對者逮到把柄，發起罷免紐森的連署活動。
綜合外媒報導，紐森在今年初首波疫情於美國爆發時，因為反應及時、發布全國第一個居家避疫令而受到不少讚賞。然而，隨著各州陸續重新開放，美國的疫情又來到另一波高峰，這次紐森未能阻擋好病毒，加州民眾籠罩在不安的氛圍中，多數學校和企業被迫關閉，失業救濟金的詐騙醜聞也層出不窮。就在加州居民對紐森的管理能力開始失去信心時，一張他在加州抗疫期間與友人在高級餐廳用餐的照片曝光了。地點位於加州「酒鄉」-納帕一間知名高級餐廳 French Laundry，紐森和朋友們在生日派對上，享用一人要價 1200 美元的美味餐點，既沒戴口罩，也沒有保持社交安全距離。
名為「罷免紐森」的組織表示，他們的目標是在明年 3 月中旬之前，收集到 150 萬份的請願書，好啟動罷免公投，目前已收集所需份量的一半以上。組織的高級顧問蘭迪（ Randy Economy ) 表示，自從「派對醜聞」在上個月被揭發後，請願書數量暴增了幾十萬份。紐森事後表示，一開始同意參加派對時以為規模不大，並不是有意耍特權，坦承自己犯了嚴重的錯誤，希望民眾能原諒。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。