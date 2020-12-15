買到輝瑞疫苗、改裝長榮貨機準備運送？莊人祥回應了

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買到輝瑞疫苗、改裝長榮貨機準備運送？莊人祥回應了

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-12-15 12:59:59｜update2020-12-15 13:00:13

▲美國 FDA 終於批准輝瑞疫苗的緊急使用授權。（示意圖／取自unsplash）
▲有媒體爆料指出，台灣已經買到國外疫苗，且委託長榮改裝貨機，準備運送回台。（示意圖／取自unsplash）
新冠肺炎疫情持續在全球延燒，為了遏制疫情擴大，全球致力於新冠疫苗的開發，台灣除了本土廠商致力研發外，也積極向外國大廠爭取。
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有媒體報導指出，指揮中心已經透過國際疫苗分配平台COVAX買到在英國、美國陸續開打的輝瑞與ＢＮＴ藥廠合作的疫苗，且已經委託長榮航空，進行貨機改裝增加液態氮冷藏設備，目前已經是「待命飛歐美運送疫苗」。
衛福部長陳時中今（15）日上午至嘉義縣政府參加活動時表示，這兩個禮拜將有更明確的訊息會跟國人報告，除了COVAX平台外，其實還有很多管道，正在進行疫苗的爭取。

不過針對部分媒體提到，「已委託長榮航空進行貨機改裝、增加液態氮冷藏設備，並且待命飛歐美運送疫苗」，指揮中心發言人莊人祥表示，非指揮中心委託，但國際上可能有此需求。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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