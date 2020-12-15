快訊／新增2例境外移入　1女1男自菲國、印尼入境確診

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快訊／新增2例境外移入　1女1男自菲國、印尼入境確診

記者林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-12-15 14:09:12

▲10日中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人說明2名印尼籍女性來台確診等議題。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，今（15）日召開臨時記者會說明國內最新疫情狀況。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布，國內新增2例境外移入COVID-19（新冠肺炎）確定病例，分別菲律賓籍30多歲女性移工（案742）及印尼籍30多歲男性移工（案743）。

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指揮中心表示，案742、743在11月30日分別自菲律賓及印尼來台工作，皆持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，2人入境後皆至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。案743曾於12月4日接受印尼專案採檢，結果為陰性；2人於12月13日進行檢疫期滿前採檢，並於今日確診。

指揮中心指出，由於2名個案無症狀，且集中檢疫期間為一人一室，未與他人接觸，因此無須匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計116,235例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含114,168例排除)，其中742例確診，分別為650例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、611人解除隔離、124人住院隔離中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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