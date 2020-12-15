快訊／新增2例境外移入　1女1男自菲國、印尼入境確診

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布，國內新增2例境外移入COVID-19（新冠肺炎）確定病例，分別菲律賓籍30多歲女性移工（案742）及印尼籍30多歲男性移工（案743）。

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指揮中心表示，案742、743在11月30日分別自菲律賓及印尼來台工作，皆持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，2人入境後皆至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。案743曾於12月4日接受印尼專案採檢，結果為陰性；2人於12月13日進行檢疫期滿前採檢，並於今日確診。

指揮中心指出，由於2名個案無症狀，且集中檢疫期間為一人一室，未與他人接觸，因此無須匡列接觸者。





指揮中心統計，截至目前國內累計116,235例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含114,168例排除)，其中742例確診，分別為650例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、611人解除隔離、124人住院隔離中。