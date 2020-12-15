台北市社宅租金暴漲 前都發局長：柯文哲是唯一主導者
台北市社宅租金暴漲 前都發局長：柯文哲是唯一主導者
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-15 14:02:05
針對明倫社宅租金爭議，台北市都發局前局長林洲民不時在臉書上PO文抒發己見，而隨著今天（15日）下午台北市議會工務委員會，即將審議都發局的住宅基金，其中市府公告的租金是1：1.8，「那麼，工務委員將會同意『暴漲1.8倍』的租金嗎？」林洲民更直言，台北市長柯文哲是此次租金暴漲「唯一主導者」，也再次向柯文哲喊話「社會住宅的租金，宜低不宜高，請你三思！」
林洲民於臉書發文指出，15日開始，台北市議會工務委員會，應該將會審議都發局的住宅基金，其中包含明倫社宅的租金，他質疑，如果都發局在10月報議會的租金和11月市府公告的租金是1：1.8，「那麼，工務委員將會同意『暴漲1.8倍』的租金嗎？」林洲民也以「致柯文哲市長的一封公開訊息」的形式，「試問，你如何看待捷運、社會福利、藝文設施，及教育設施的『自償性』！」林洲民說，「我深知，都發局，一如2014-2018，在今年10月之前對市府呈報的租金，遠低於11月市府對外宣告的租金（1:1.8），此次租金暴漲，你是唯一主導者（這在市府內是公開的秘密）。我的重點：社會住宅的租金，宜低不宜高，請你三思！」林洲民也表示，近日來收到許多台北市民的建議與看法，「我認為，我完全同意大家的看法，聽到了，會持續發聲！」林洲民也向中央政府喊話，終於，經過25年社盟（台灣社會福利聯盟）及大家的努力，力主「居住正義」的「社會住宅興建」確實啓動了；「懇請，全方面的議題應該面面俱到，全面到位！」