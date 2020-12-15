爭取運送首批疫苗！華航、長榮紛紛出招
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-12-15 14:09:35
新冠肺炎全球疫苗戰將開打，外傳指揮中心已透過COVAX平台取得廠牌疫苗，委託長榮航空進行貨機改裝增加液態氮冷藏設備，待命運送。對此，長榮航空今（15）日證實，日前已提報民航局與交通部，未來在政府的委託下可提供「Door to Door」快速、便捷和安全等全方位之疫苗運送服務。而華航也不遑多讓，表示已陸續接獲多家業者洽詢疫苗載運計畫，目前正在積極安排中。
長榮航空說明，長榮具有航空冷鏈運送技術和經驗，日前已提報民航局與交通部，本公司具備輝瑞疫苗運送之能量，未來在政府的委託下可提供「Door to Door」之快速、便捷和安全等全方位之疫苗運送服務。而華航方便則指出，新冠疫苗運送增加全球貨運需求，已陸續接獲多家業者洽詢疫苗載運計畫，目前正在積極安排中，華航自2013年開始與溫控櫃公司合作，並於2016年起業務大幅成長，華航為台灣唯一獲得CEIV（國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸）國際認證的航空公司。另外在美國方面，FedEx Corp.旗下附屬公司兼全球具規模的快遞運輸公司聯邦快遞，今日也宣布正式運送首批新冠肺炎疫苗，而為協助運送疫苗至資源匱乏地區，聯邦快遞也捐贈400萬美元現金以及免費遞送服務，以支援美國及全球各地多個非營利組織。另外，聯邦快遞也說明，疫苗貨件中會安裝低功耗的藍芽感測設備FedEx SenseAware ID，能確保這些對溫度敏感的貨件能透過FedEx Priority Overnight服務迅速且安全地通過聯邦快遞在美國境內的物流網路。