電金傳齊挫！台股收盤跌142.53點、失守14100點
電金傳齊挫！台股收盤跌142.53點、失守14100點
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-12-15 14:21:47
美股道瓊工業指數收跌，台股（15）日開低走低，在電子權值股無力撐盤，蘋概三王台積電、大立光及鴻海齊挫，加上金融及傳產股也疲軟，台股終場大跌142.53點，失守14100點，收在14068.52點，跌幅1%，成交量2730.17億元。
在投資人觀望美國國會是否能突破僵局，通過紓困案，美股3大指數多半收低，其中道瓊工業指數下挫184.82點，跌幅0.62%，收在29861.55點；標普500指數跌15.97點，跌0.44%，以3647.49點作收；那斯達克指數漲62.17點，漲幅0.5%，收12440.04點。台股今日也開低走低，以14206.33點、下跌4.72點開出後，雖一度上漲45.5點，來到14256.55點，但在電子值權股熄火，金融及傳產也趴軟之下，台股隨後翻黑，跌幅擴大逾百點，一度下探14053.35點，下跌157.7點，終場仍跌了142.53點，收在14068.52點，跌幅1%。
在類股表現上，除造紙逆勢漲逾1%之外，其餘一片綠油油，其中光電、電子零組件跌逾2%，電腦及週邊設備、電子跌逾1%，半導體跌幅也近1%，金融保險類股收盤亦跌了1.1%，生技醫療、電機機械、汽車、油電燃料、橡膠等類股跌幅也超過1%。就個股表現觀察，晶圓雙雄的聯電跌4.66%，收44元，台積電跌0.79%，收504元，大立光也跌1.23%，收3225元，海鴻收盤跌0.68%，收87.1元，國巨跌幅更重逾6%，收488.5元，而光電的友達也跌了4.28%，群創跌2.46%。至於金融股的富邦金收盤跌3.07%，國泰金、元大金、開發金、彰銀及國票金跌幅也超過1%，日盛金收盤則跌1.38%，收10.7元。