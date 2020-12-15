特企／在地建商口碑保證　「富堡仁愛」星光匯聚再造鋒芒

林口發展漸趨飽和，素地越來越少的情況下，由在地第一品牌建商「富堡建設．富棠建設」，在文化三路推出罕見的1500坪大型鑽石基地富堡仁愛，邀請雙料影后賈靜雯代言，一推出就造成熱銷，2房產品已經完銷，只剩下3房可以選擇。

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由於富堡建設在地深耕，這也是公司在林口推出的第11個建案，在前面10個建案住戶的口碑加持和台商回流、熱錢湧入，以及疫情影響低利率幾乎已成常態，民眾擔心現金貶值的種種因素下，民眾紛紛將身邊多餘的錢投入房地產，再加上原本就存在的剛性需求，不只林口地區，台灣各大都會區的建案幾乎都開出紅盤。

富堡仁愛位於全林口最精華星光大道文化三路及仁愛路十字軸心，附近的三井OUTLET、扶輪公園、國賓影城、家樂福商圈等，都在步行可及的範圍。鄰近的林口機捷A9站特區，由媒體三巨頭東森、三立、日本三井集團共同鉅資打造的「國際媒體園區」及工一產專園區「高科技綠能科技園區」等重磅利多消息，再加上成熟的商圈、寬闊的街道，整齊的建築，吸引許多年輕家庭和退休族來此築夢，掀起不小的境內移民潮。





「富堡建設」品牌功力深厚，以嚴謹的工法及選材著名，近來地震不斷，水泥磅數為5000磅，建材採取豪宅等級，戶戶享有極大採光面，公設規劃5星全齡公設，挑高7.4米挑高大廳、迎賓櫃檯、交誼廳、健身房、咖啡廳，兒童遊戲區、閱覽室、有氧舞蹈教室與頂樓空中花園等，適合各種年齡。





富堡仁愛樓高15層，地下3層，房型整齊只有2房和3房，才開盤幾個月2房已經賣光，35到40坪的3房也剩下不多，今年中已經開工，預計2022年底完工，以往比較令人詬病的交通問題，日前中央已經定案，中山高增設「南入」、「北出」2個匝道，轉運站也即將興建，完工後將可有效舒緩堵車情況。





建案邀請賈靜雯代言，愛家溫暖人心的零負評形象，也為建案加分不少，再加上父母最重視的子女教育問題，林口有康橋和伯大尼外語學校進駐，AAIA新北美國學校也設在這裡，學區屬於新林國小和附近的頭湖和麗林國小一樣，都是雙語學校，優質的學區環境，成為家長的首選。



