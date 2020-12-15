獎金超過11億！刮刮樂新品獎項逾331萬個、頭獎最高300萬
獎金超過11億！刮刮樂新品獎項逾331萬個、頭獎最高300萬
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-12-15 14:50:53
年終刮獎新體驗！台灣彩券公司今（15）日再推出2款刮刮樂新品，總獎項超過331萬個，總獎金逾11億元，其中刮刮樂「魔術金塊」，採用魔術方塊的立體概念作為遊戲刮區設計，用9個正方金塊堆砌成三面金色磚牆，形成一個立體金磚，任一面中刮出3個相同數字連成直線或橫線（不包含對角線）就中獎，提供民眾體驗紙上破解魔術方塊的刺激過程及尋寶成功的興奮感，而且頭獎300萬元，1000元（含）以上獎項超過22萬個。
台灣彩券公司指出，全新主題刮刮樂「魔術金塊」，以魔術方塊的立體概念作為遊戲刮區設計，用正方金塊整齊堆砌而成的立體金磚，結合民眾熟悉的「刮三中三」及「連線」兩種玩法，任一面中刮出3個相同數字連成一線就中獎，體驗紙上破解魔術方塊的刺激與趣味。此外，「魔術金塊」共有3面各自獨立的遊戲刮區，每一面皆有9個方格與6個獎金欄，共有18局遊戲，若任一面中刮出3個相同數字且連成一直線或橫線（不包含對角線），即得該連線對應獎金欄獎額，但不可跨面對獎，「每張售價300元，頭獎300萬元共有3個，1000元（含）以上獎項超過22萬個，總中獎率40.08%。同時間推出的還有每張售價100元的「歡樂賓果」，是益智延長型刮刮樂的入門款，簡單熟悉的連線玩法，廣受消費者喜愛，票面設計充滿氣球、彩帶等熱鬧氣氛的派對元素，繽紛亮眼、歡樂感十足。「歡樂賓果」玩法簡單，依照連線成功數可獲得對應的獎金，連線數越多獎金越高，「四角全中」也有獎，增加消費者刮獎趣味，頭獎30萬元共有5個，500元（含）以上獎項超過18萬個，總中獎率32.99%。