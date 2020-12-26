美食巷仔內／突破葷食天下　蔬食業者推寬心乾拌麵

新冠肺炎疫情改變國人飲食習慣，百家爭鳴的乾拌麵因「宅經濟」買氣發燒，成了防疫熱門食品，估計年產值超過百億元，乾拌麵市場一向主打葷食口味，為照顧逾300萬茹素人口，蔬

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲寬心園推出的寬心乾拌麵，有三種口味，其中川香麻辣最受青睞，香辣麻輪番挑逗味蕾，讓人一吃上癮。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.15)

× ▲寬心園推出的寬心乾拌麵，有三種口味，其中川香麻辣最受青睞，香辣麻輪番挑逗味蕾，讓人一吃上癮。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.15)

寬心園董事長黃瓊瑩表示，受到疫情影嚮，民眾減少外出用餐頻率，為了在家方便解決三餐，水餃、乾拌麵成了防疫食品的大熱門，以乾拌麵為例，幾乎進入戰國時代，標榜各自特色品牌五花八門，大多主打葷食口味；在台灣，因個人健康、環境保護，以及動物福利等原因，選擇素食型態的茹素人口比例已超過14%、約330萬人。

為突破乾拌麵葷食主流市場，寬心園跨足將乾拌麵商機擴大至素食版圖。據經濟部定義，乾拌麵是速食麵粉條類產品，去年產值約114億元；今年第1季因疫情帶出「宅經濟」買氣，銷售額達31億元、年增14%，創下歷年同期新高。





寬心園與行銷專家緣寶國際合作，採品牌授權方式合作開發「寬心拌麵」，有金黃蔥油、川香椒麻、清香烏醋三種口味，金黃蔥油口味是經典懷舊飄香味(五辛素)，新鮮紅蔥頭的天然蔥香醬料，拌攪刀削寬浪麵，濃郁紅蔥香氣喚起了舌尖古早味記憶。



▲寬心乾拌麵三種口味，吃法多變，酥炸後添加蔬菜配料，口感超像廣東炒麵。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.15)

× ▲寬心乾拌麵三種口味，吃法多變，酥炸後添加蔬菜配料，口感超像廣東炒麵。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.15)

招牌的川香椒麻味，是以四川頂級大紅袍花椒領銜入味，多層

寬心拌麵系列每袋4包入，每包麵量100克，分量足夠，麵入滾水煮5至7分鐘，簡易料理就能在家輕鬆享用美味ㄝ11月中旬上架全台萊爾富超商，二周即熱銷近萬包，足見其人氣。