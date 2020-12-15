白宮新冠重症患者狀況曝！右腿、左腳姆指被迫截肢
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-15 14:56:51｜update2020-12-15 15:06:11
美國白宮先後爆出多起新冠肺炎確診病例，包含美國總統川普夫婦在內也感染，大部分恢復狀況還算良好，但有外媒引述消息來源，稱白宮高級安全官員貝利（ Crede Bailey ）自 9 月染疫後情況一直不太樂觀，不只已纏綿病榻數月，甚至被迫截去右腿及左腳姆指。
根據外媒《彭博社》報導，白宮安全辦公室主任貝利（Crede Bailey）是已知與白宮有關的新冠重症患者之一。原先貝利的家人並不希望此事被外界知曉，所以總統川普也從未公開談過貝利的病情，不過由於住院時間過長加上動截肢手術，貝利驚人的醫療費用幾乎壓垮他們一家，友人為了減輕他們的負擔而幫忙開設了募款帳號，事件才逐漸曝光。貝利的朋友麥可羅比（ McCrobie ） 11 月中旬開始在募款網站「 go fund me 」上替貝利開設了專頁，不只募醫療費，也由於他的行動不再如以前一樣方便，即使最後能康復出院，房子也需要一併翻修，架設無障礙坡道、安全扶手等設施，屆時也是另一筆費用。
截至發稿時間為止，該專頁已募到 49480 美元(約新台幣 139 萬)，距離目標 5 萬美元（約新台幣 140 萬）已經不遠，但麥可羅比也表示，募款是不得已之舉，對於貝利這樣一個自尊心強、總是搶著幫助別人卻不會主動尋求協助的人來說，心情只會凝重無比。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。