重磅建設動能大噴發　台南房市新飆股：高鐵特區

俗話說，買房跟著政府腳步走，就對了！當重磅建設、軌道經濟、產業話題同時聚焦在一座城市、一區域上，想必該區就是房市的最大亮點所在。2020全球籠罩在疫情下，唯有台灣逆風高飛，全民攜手做防疫，醫療能力強，防疫做到滴水不漏，當各國產業愁雲慘霧之際，台灣完美守住疫情，產業無所畏懼，反而讓國際企業看見台灣優質投資環境與防疫能力。

疫情轉單效應 南科篡上第一位

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受惠於疫情，造就國際訂單雪片般轉向台灣，台灣之光的台積電為就是最佳案例，國際大單大增，半導體業者積極朝南科前進，龐大就業人潮與剛性需求，再次推升台南區域房價。另外，由經濟部與科技部所推動的綠能高科技產業聚落「沙崙智慧綠能科學城」，地點就位於高鐵沙崙站，細部規劃為核心區、商業區、產業研發專區、中央研究院南部院區、高鐵臺南站周邊生活住宅區等。

三井Outlet 如火如荼興建中 2022年商圈就定位





有產業的地方，就有機能需求，南科旁勃發展，機能需求大增，緊鄰台南高鐵站、面積逾1.2萬坪的國際三井Outlet如火如荼興建中，第一階段將於2022年開幕，將引進160品牌，第二階段於2025年開幕，品牌可達220店，看好台南高鐵站每年800萬以上龐大通勤人潮，未來待台南三井Outlet 就定位，將創造更驚人商機。



▲有產業的地方，就有機能需求，南科旁勃發展，機能需求大增，2022年商圈就定位。（圖／資料照片）

500億建設利多 擦亮台南高鐵特區價值





除了台南三井Outlet ，台南高鐵站旁的小巨蛋將於2021年6月啟用，未來是台南最重要的展覽、演唱會、體育競賽中心，也是全台灣唯一高鐵特區內最具規模的表演中心。建設動能強勁，政府挹注建設經費高達500億，規劃中的有綠能科技研究中心、台糖綠能循環聚落、中研院南部院區、交通大學台南校區等，潛力無窮受到各大知名建商追捧，包括佳展、達麗、晶悅國際、華友聯、遠雄、等大型建商，都入內插旗準備開發。



▲建設動能強勁，政府挹注建設經費高達500億，潛力無窮受到各大知名建商追捧。（圖／資料照片）

南科菁英搶購 建設到位前享房價補漲利多

專家分析表示，過去歸仁區建設話題稀缺，推案也不多，但隨著南科、台南高鐵站蓬勃發展，佳展建設看好高鐵特區，選在歸仁七路，推出「佳展大展」，基地緊鄰台南高鐵站、三井outlet與台糖綠能聚落，客層鎖定南科菁英與高階主管，為了滿足首購與置產客需求，推出24~47坪、2~4房產品，周邊還有交大台南校區與K12沙崙雙語學校，亦受到對教育重視的家長青睞。



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