否認委託航空公司運送輝瑞疫苗 莊人祥：由廠商自行接洽
否認委託航空公司運送輝瑞疫苗 莊人祥：由廠商自行接洽
記者林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-12-15 15:04:50
美國、英國及加拿大陸續開打輝瑞藥廠和德國BioNTech（BNT）合作研發的新冠疫苗，近日有媒體指出，指揮中心已經透過國際疫苗分配平台COVAX買到疫苗，並已委託長榮航空進行貨機改裝待命運送。對此，指揮中心發言人莊人祥今（15）日在記者會上，並未證實是否買到疫苗，但就貨機改裝待命一事進行澄清，他表示，其實不是指揮中心委託，應該是疫苗廠商與航空公司進行接洽，才去做增加液態氮冷藏的改裝。
針對媒體報導指出，指揮中心透過COVAX買到在美英等國陸續開打的輝瑞與BNT藥廠合作的疫苗，且已委託長榮航空進行貨機改裝、增加液態氮冷藏設備，並且待命飛往歐美運送，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，，購買新冠疫苗都有簽訂保密協議，有關疫苗的採購，不只是COVAX，指揮中心都還在跟國際疫苗廠積極且多方面的洽詢，但是在這過程中事實上還是有很多的不確定性。至於傳出是由指揮中心去委託的部分，莊人祥說明航空公司去做冷運的冷藏改裝，比較有可能是國際廠商直接去和國際航空公司去做的要求，因為在國際上可能在其他國家有此需求，就他了解，目前聯邦快遞（FedEx），也有接受到輝瑞BNT疫苗廠委託改裝飛機，國內的話應該也是疫苗廠去接洽的，並不是由指揮中心或是衛福部去委託。
而在先前COVAX提供的三種疫苗選擇方面，莊人祥表示，由於賽諾菲短期內可能還不會完成第三期臨床試驗結果，因此目前的選項是AZ及BNT，但COVAX現階段還沒有進一步提供什麼時候才會有貨，相關通知也還沒下來。媒體追問那是否會一次就買兩種？莊人祥回應稱一開始的數量預計也不會太多，可能也沒辦法一次都可以買得到，等到有具體消息一定會再跟大家說明，但若疫苗來了也是會以醫護人員、軍警、防疫人員以及65歲以上老年人來優先施打，大約有65%的族群會先有免疫力。
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