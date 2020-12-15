「粥狂」公益日 捐1500碗海鮮粥送弱勢團體
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-12-15 15:30:00
台中著名的粥品店「粥狂」，今(15)日特別捐贈1,500碗海鮮粥給弱勢團體及有需要之人，台中市議員謝志忠，也受邀擔任當一日店長，共同為愛心盡一份心力；現場民眾絡繹不絕，阿公阿嬤還有父母帶小孩，直呼超級暖心。
獲議員謝志忠多次推薦的豐原人氣名店「粥狂」，以霸氣高CP值海鮮粥聞名，海產新鮮美味，深獲大眾喜愛，今送出500碗當天直送弱勢團體，再加1000碗海鮮粥，讓有需要的人來店免費領取。粥狂的詹姓老闆年僅26歲，卻相當創新有衝勁，將平凡的粥翻轉為豪華料理，他深具信心表示，自家的海產攏是「尚青a」，配上多種產地直送海產，如白蝦、鮮蚵、蛤蠣、花枝等澎湃配料。目前開店兩年，也致力回饋社會。
謝志忠說，老闆雖然年輕，卻特別有心，更會在每半年，定期舉辦愛心回饋活動，今天已經是第四次了，今日特別受邀來擔任一日志工支持響應，老闆更動員親友家員工共15人共同支援，為大家送暖。一日店長謝志忠表示，今年全世界受疫情影響，大家心情或許有些冷卻，粥狂跳出來溫暖大家的心，在寒流來襲之時，為大家呈上一碗碗熱騰騰的豐盛海鮮粥，帶給社會正面力量。