書展大獎、金蝶獎公布！圖像小說、香港議題大放異彩

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書展大獎評審團表示，今年「小說獎」首獎橫跨老中青，包括86歲國寶級作家黃春明《秀琴，這個愛笑的女孩》鄉土文學再現、小說家郭強生《尋琴者》結合音樂題材和洞燭心靈的巔峰之作，漫畫家PAM PAM LIU《瘋人院之旅》另類以圖像書寫長篇小說，更創下小說獎首例。
「非小說獎」首獎則橫跨中港台，中國作家蘇曉康《鬼推磨:中國魔幻三十年(1989-2019)》精彩爬梳中國30年來猶如「鬼推磨」般崛起，香港作家韓麗珠《黑白》用日記文體真實記錄下香港人民抗爭的日常點滴，台灣陳沛《暫時先這樣》則用圖像細膩體現九種台北女生的日常，成為首位摘下非小說獎桂冠的插畫家。
在「兒童及青少年獎」部分，今年首獎題材廣泛兼具深度與藝術性。聲帶畫家邱承宗突破白我，《翠鳥》以攝影結合繪本的超現實畫風，帶領讀者一起關心生態保育，插畫家林廉恩《HOME》展現高超的廢紙拼貼技巧，形塑「家」的城市風貌，向來沈重的歷史議題《來自清水的孩子1、2》在作家游珮芸、周見信合作下，讓年輕世代也可藉由傳記漫畫理解白色恐怖的始末。而近年香港議題發酵，「編輯獎」得主李雪莉能在選題上快速回應時代需求， 獲獎實至名歸。
另外，邁入第17屆的「金蝶獎」台灣出版設設計大獎，今年決審選出最後13強，並由夏宇、洪伊奇《脊椎之軸》、郭一樵《剪花活:剪紙合作社 - 台灣剪紙的實驗田野》、陳冠儒《百代之過客》奪下今年的金銀銅三獎。
金獎《脊椎之軸》以錯打方式呈現個人文字的樣貌和型式，作者選擇將內化10年的文字，以物理撞擊的方式呈現出來，讓人透過觸摸，就可感受到詩人想訴說的情緒。銀獎《剪花活》，以剪紙創作為基礎形式，自2016年起進行長達4年的創作交流，試圖建立屬於台灣剪紙的實驗田野。銅獎《百代之過客》以工筆神獸描繪二十四節氣，簡單單紙質的交互運用，極盡巧思。