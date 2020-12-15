書展大獎、金蝶獎公布！圖像小說、香港議題大放異彩

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書展大獎、金蝶獎公布！圖像小說、香港議題大放異彩

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-12-15 15:19:24

書展大獎、金蝶獎公布！圖像小說、香港議題大放異彩
▲今（15）日公布「第14屆台北國際書展大獎」首獎名單及「第17屆金蝶獎台灣出版設計大獎」金、銀、銅獎得主，今年度13位得主橫跨兩兩岸三地。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.15）
2021第29屆台北國際書展，將於明年1月26日至31日在台北世貿一館盛大展開，為展現台灣出版原創力，今（15）日公布「第14屆台北國際書展大獎」首獎名單及「第17屆金蝶獎台灣出版設計大獎」金、銀、銅獎得主，今年度13位得主橫跨兩兩岸三地，尤其圖像小說及香港議題創作更是大放異彩，為台灣出版的豐富多元再立新指標。
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今年台北國際書展大獎徵件分為「小說獎」、「非小說獎」、「兒童及青少年獎」及「編輯獎」，今年度總報名件數達718件，較去年650 件大幅成長，競爭相對激烈。
書展大獎評審團表示，今年「小說獎」首獎橫跨老中青，包括86歲國寶級作家黃春明《秀琴，這個愛笑的女孩》鄉土文學再現、小說家郭強生《尋琴者》結合音樂題材和洞燭心靈的巔峰之作，漫畫家PAM PAM LIU《瘋人院之旅》另類以圖像書寫長篇小說，更創下小說獎首例。

▲漫畫家PAM
▲漫畫家PAM PAM LIU《瘋人院之旅》（左下）另類以圖像書寫長篇小說，更創下小說獎首例。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.15）
「非小說獎」首獎則橫跨中港台，中國作家蘇曉康《鬼推磨:中國魔幻三十年(1989-2019)》精彩爬梳中國30年來猶如「鬼推磨」般崛起，香港作家韓麗珠《黑白》用日記文體真實記錄下香港人民抗爭的日常點滴，台灣陳沛《暫時先這樣》則用圖像細膩體現九種台北女生的日常，成為首位摘下非小說獎桂冠的插畫家。

在「兒童及青少年獎」部分，今年首獎題材廣泛兼具深度與藝術性。聲帶畫家邱承宗突破白我，《翠鳥》以攝影結合繪本的超現實畫風，帶領讀者一起關心生態保育，插畫家林廉恩《HOME》展現高超的廢紙拼貼技巧，形塑「家」的城市風貌，向來沈重的歷史議題《來自清水的孩子1、2》在作家游珮芸、周見信合作下，讓年輕世代也可藉由傳記漫畫理解白色恐怖的始末。而近年香港議題發酵，「編輯獎」得主李雪莉能在選題上快速回應時代需求， 獲獎實至名歸。

▲《翠鳥》（右1）以攝影結合繪本的超現實畫風，帶領讀者一起關心生態保育。（記者黃仁杰攝,2020.12.15）
▲《翠鳥》（右1）以攝影結合繪本的超現實畫風，帶領讀者一起關心生態保育。（記者黃仁杰攝,2020.12.15）
另外，邁入第17屆的「金蝶獎」台灣出版設設計大獎，今年決審選出最後13強，並由夏宇、洪伊奇《脊椎之軸》、郭一樵《剪花活:剪紙合作社 - 台灣剪紙的實驗田野》、陳冠儒《百代之過客》奪下今年的金銀銅三獎。

金獎《脊椎之軸》以錯打方式呈現個人文字的樣貌和型式，作者選擇將內化10年的文字，以物理撞擊的方式呈現出來，讓人透過觸摸，就可感受到詩人想訴說的情緒。銀獎《剪花活》，以剪紙創作為基礎形式，自2016年起進行長達4年的創作交流，試圖建立屬於台灣剪紙的實驗田野。銅獎《百代之過客》以工筆神獸描繪二十四節氣，簡單單紙質的交互運用，極盡巧思。
▲「金蝶獎」台灣出版設設計大獎，今年決審選出最後13強，並由夏宇、洪伊奇《脊椎之軸》、郭一樵《剪花活:剪紙合作社
▲「金蝶獎」台灣出版設設計大獎，今年決審選出最後13強，並由夏宇、洪伊奇《脊椎之軸》、郭一樵《剪花活:剪紙合作社 - 台灣剪紙的實驗田野》、陳冠儒《百代之過客》奪下。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.15）
 
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