嘉義市YouBike 2.0啟用營運　祭優惠好禮鼓勵騎乘

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嘉義市YouBike 2.0啟用營運　祭優惠好禮鼓勵騎乘

記者郭政隆／嘉義報導

calendar_today2020-12-15 16:12:37

嘉義市YouBike 2.0啟用營運 祭優惠好禮鼓勵騎乘
▲嘉義市YouBike 2.0公共自行車系統營運啟用儀式。（圖／記者郭政隆攝影2020.12.15）
嘉義市YouBike 2.0公共自行車系統，15日正式啟用營運，初始的第一階段提供40站點，共270輛車的便利服務，並預計將於110年4月完成其餘場站建置，為鼓勵民眾騎用，自即日起至110年3月31日止，市府提供前30分鐘騎乘免費，更祭出每月再抽5千元禮券與拍騎抽好禮。
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▲為鼓勵民眾騎用，祭好禮優惠活動。（圖／記者郭政隆攝影2020.12.15）
▲為鼓勵民眾騎用，祭好禮優惠活動。（圖／記者郭政隆攝影2020.12.15）
嘉義市長黃敏惠表示，繼低底盤電動公車之後，在地民眾與外來遊客多了一個新選擇，每個點都有值得深入漫遊的好地方，而市府以大數據優劃設點，更祭出多重好康優惠鼓勵騎乘，也期待未來擴展設點密度，讓YouBike 2.0成為生活的日常，打造智慧、共享、環保的好城市。
▲嘉義市YouBike
▲嘉義市YouBike 2.0公共自行車系統宣告啟用營運。（圖／記者郭政隆攝影2020.12.15）
市府交通處指出，於營運初期為推廣民眾認識及騎乘，微笑單車公司推出好禮月月抽活動，騎越多次，中獎機率越高，即日起至明年3月31日止，加碼推出月抽5千禮券大優惠，只要於嘉義市各站點租借YouBike 2.0，每借車達5次即可享有1次的抽獎機會，借10次則享有2次抽獎機會，獎品除了有全聯禮券之外（5千元禮券月抽3名，500元禮券月抽30名），更將送出YouBike 2.0紀念一卡通(每月100名)；另外，民眾只要在嘉義市各站點租借YouBike 2.0，並與YouBike車輛合照上傳至FB「YouBike嘉義粉絲團」，指定貼文下方留言標記2位好友，並標註「#YouBike 2.0抵嘉啦」就有機會獲得YouBike周邊商品。
▲各來賓試騎YouBike
▲各來賓試騎YouBike 2.0公共自行車。（圖／記者郭政隆攝影2020.12.15）
交通處也提醒民眾，YouBike停放區禁止停放其他車輛，並自即日起生效，所停放之汽機車，將依道路交通管理處罰條例與道路交通標誌標線號誌設置規則等移置；其餘慢車將依占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法進行移置。
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