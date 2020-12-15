嘉義縣消防局宣導一氧化碳防範　布袋戲偶戲說保命訣竅

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一、要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用等情形。二、要使用安全的「品牌」：應有CNS（國家標準）等檢驗合格標示。三、要選擇正確的「型式」：要針對環境選擇正確的型式，使用時才不會造成危險。四、要注意安全的「安裝」：僱用合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」。五、要注意平時的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，並由合格承裝業者聘用的技術士來處理。
縣消防局為了提醒大家注意防範一氧化碳中毒，今年特地與三昧堂創意戲偶團隊合作，藉由布袋戲偶的演出，讓民眾清楚了解一氧化碳中毒形成因素，劇情中藉由角色彰顯出一氧化碳具備無色、無臭、無味的隱形殺手特質，提醒民眾注意燃氣熱水器安裝位置、安裝方式及品牌型式，希望民眾對防範一氧化碳中毒的觀念有更深刻的認知，進而降低一氧化碳中毒發生機率。
縣消防局說明內政部消防署將每年12月16日訂為「一氧化碳預防日」，並分析104年至108年燃氣熱水器一氧化碳中毒案件，一氧化碳中毒件數每年平均37.6件，冬季占67.02%，較易發生中毒事故，研判係因天冷緊閉門窗造成通風不良，且熱水器安裝不當等因素所致，另外依據歷年統計的資料顯示，在住宅火災死亡事件的原因，有50%以上為發現火災的時機太晚，一併鼓勵民眾安裝「住宅用火災警報器」，及早偵知火災並喚醒注意，減少人命傷亡及財物損失。