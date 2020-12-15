嘉義縣消防局宣導一氧化碳防範　布袋戲偶戲說保命訣竅

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嘉義縣消防局宣導一氧化碳防範　布袋戲偶戲說保命訣竅

記者陳惲朋、任禮清/嘉義縣報導

calendar_today2020-12-15 16:23:43

布袋偶戲說一氧化碳防範訣竅
▲嘉義縣防範一氧化碳中毒成績連續三年評比全國第1名，今年透過布袋戲偶演出宣導防範「五要」原則。（圖／記者任禮清攝2020.12.15）
嘉義縣消防局宣導重視居家一氧化碳中毒風險防範，局長呂清海帶頭與三昧堂創意布袋戲偶演出宣導劇，15日在消防局大門口結合傳統與現代音效宣導防範一氧化碳中毒，透過角色扮演彰顯出一氧化碳無色、無臭、無味的隱形殺手特質，提醒民眾注意燃氣、熱水器安裝位置與方式。
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呂清海表示在配合縣長翁章梁的協助推動下，嘉義縣防範一氧化碳中毒的成績相當傑出，連續於106、107、108年三年中榮獲內政部評比全國第1名的佳績，但希望提醒縣民因冬季氣候寒冷，民眾習慣將門窗緊閉，如果住家內瓦斯熱水器位置裝設不當，就容易造成一氧化碳中毒，所以為預防一氧化碳中毒事件發生，應確實遵照「五要」原則。
一、要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用等情形。二、要使用安全的「品牌」：應有CNS（國家標準）等檢驗合格標示。三、要選擇正確的「型式」：要針對環境選擇正確的型式，使用時才不會造成危險。四、要注意安全的「安裝」：僱用合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」。五、要注意平時的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，並由合格承裝業者聘用的技術士來處理。

▲嘉義縣消防局結合傳統布袋戲偶與現代音效，由布偶戲說宣導防範一氧化碳中毒的重要。（圖／記者任禮清攝2020.12.15）
▲嘉義縣消防局結合傳統布袋戲偶與現代音效，由布偶戲說宣導防範一氧化碳中毒的重要。（圖／記者任禮清攝2020.12.15）
縣消防局為了提醒大家注意防範一氧化碳中毒，今年特地與三昧堂創意戲偶團隊合作，藉由布袋戲偶的演出，讓民眾清楚了解一氧化碳中毒形成因素，劇情中藉由角色彰顯出一氧化碳具備無色、無臭、無味的隱形殺手特質，提醒民眾注意燃氣熱水器安裝位置、安裝方式及品牌型式，希望民眾對防範一氧化碳中毒的觀念有更深刻的認知，進而降低一氧化碳中毒發生機率。
▲嘉義縣消防局長呂清海與三昧堂創意布袋戲偶共同宣導防範一氧化碳中毒的方式。（圖／記者任禮清攝2020.12.15）
▲嘉義縣消防局長呂清海與三昧堂創意布袋戲偶共同宣導防範一氧化碳中毒的方式。（圖／記者任禮清攝2020.12.15）
縣消防局說明內政部消防署將每年12月16日訂為「一氧化碳預防日」，並分析104年至108年燃氣熱水器一氧化碳中毒案件，一氧化碳中毒件數每年平均37.6件，冬季占67.02%，較易發生中毒事故，研判係因天冷緊閉門窗造成通風不良，且熱水器安裝不當等因素所致，另外依據歷年統計的資料顯示，在住宅火災死亡事件的原因，有50%以上為發現火災的時機太晚，一併鼓勵民眾安裝「住宅用火災警報器」，及早偵知火災並喚醒注意，減少人命傷亡及財物損失。
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