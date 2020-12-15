落實居住正義　時力籲朝野盡速通過地政三法

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邱顯智說，現今台灣房價經過炒作，已經高不可攀，年輕人根本買不起房，因此促進不動產交易的透明化非常重要，尤其是預售屋登載及交易房價登錄的機制；他呼籲，各黨團應認真看待實價登錄2.0法案，並將邀請各黨團簽署不復議同意書，讓法案能在本會期結束前排入委員會、與早已送出的各黨團版本一起進行實質審查，盡速通過實價登錄2.0相關法案。
黨團幹事長王婉諭指出，近年來囤房的狀況導致房價問題越來越嚴重，以房屋稅籍歸戶統計資料顯示，持有10戶以上的申報戶數，從2010年的25893 戶，一路成長到 2019年的33127戶，可知囤房問題相當嚴重。
王婉諭提及，她曾質詢財政部長，獲得的回應卻是許多人把房屋切割成多戶所造成的，實際上問題沒那麼嚴重，財政部應該提出持有10戶以上者的持有戶數平均面積，透過反映囤房現況的數據進行理性討論，才能釐清究竟是房屋切割多戶數者佔大宗，或是實際持有多戶者佔大宗，呼籲財政部別規避討論。
副總召陳椒華說，近日備受社會關注的台北市明倫住宅定價問題，時力認為這不該只是一個口水戰的議題，而是應經由修法落實社會住宅政策。
陳椒華提及，時代力量黨團在《住宅法》第22條增訂第4項，排除納稅者權利保護法第6條第1項實施年限規定的適用，在《納稅者權利保護法》第6條增訂第3項，規定租稅優惠如果是為扶助經濟或社會弱勢之國民時，可以不定實施年限。
時代力量黨團也提案修法《土地稅法》及《房屋稅條例》，讓租稅基於特定政策目的進行稅式計算調整，名列政府興辦的社會住宅應免徵房屋稅及地價稅，讓社會住宅政策回歸合宜租金水準的目標，以改善社會弱勢族群的基本生活條件。
新聞來源為Newtalk 新頭殼