唱完跨年緊接演唱會　宇宙人小玉笑喊：很硬

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貝斯手方Q則表示要開始跑步練體力，「去年跑巡迴有連續好幾天要演出，今年比較沒有這樣的機會，這次有點像小的巡迴，要連演好幾天，體力滿需要調整一下」，17日將歡度36歲生日的方Q和選擇在生日當天（1月2日）舉辦演唱會的小玉也雙雙許下生日願望，盼大家平安健康，宇宙人的演唱會和新計劃都能順利進行，更期許在疫情解封後，可以再次重回小巨蛋與歌迷相聚。
宇宙人日前推出新歌《明天留給我》，在抗疫時期用詼諧輕鬆的方式，安撫了許多因不能至海外旅行而感到焦慮的人，而團員們也透露因疫情影響，近來增加了不少在台灣旅遊的機會，從小在陽明山山腳下長大的主唱小玉，力推陽明山為台北必遊景點，「全世界沒有什麼城市是一個盆地，旁邊就是高山，山過去以後就是海邊，這都是在2個小時內可以去到的地方」。
吉他手阿奎則推薦歷史悠久、鄰近北門的台博北門館鐵道部園區；貝斯手方Q則表示自己很喜歡逛西門町的模型店，他也透露：「最近有個鋼彈潮流聯名快閃店，我可能會去那邊逛逛。」推薦粉絲們可以常到西門町走走逛逛、吃吃美食，或許有機會捕獲到野生方Q。
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