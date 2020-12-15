停車場遇超猛繳費機！他見「代幣狂掉」傻了 台人全笑瘋
停車場遇超猛繳費機！他見「代幣狂掉」傻了 台人全笑瘋
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-15 16:56:31
市區的車位總是一位難求，因此許多人都會將汽車停進停車場，只需要投代幣繳費，相當方便。近日，就有網友分享，到了停車場的自動繳費機繳錢，結果錢才剛送出去，下秒竟掉出大量的代幣，讓他非常傻眼，完全不知道該拿哪個代幣，貼文也引起網友熱議。
原PO在《爆廢2公社》表示，到停車場繳費準備取車時，投了原本自己的一枚停車場代幣，結果繳完費後，瞬間掉出了大量代幣，他懊惱「我要拿那一枚出停車場？」，只好拿來一個一個試，最後全部試過，總算成功出了閘門。許多網友看完也開玩笑的說，「恭喜你，今天停的車都算你的」、「恭喜你中777連線」、「你玩吃角子老虎機哦？」、「 開個6給他，讓他贏莊家11枚代幣 」、「你以為在玩柏青哥啊」、「繳費機女神覺得你很誠實，所以都給你了 」、「停一台車送七台車」、「繳錢就繳錢，還玩什麼吃角子老虎」、「別裝了，這是吃角子老虎吧」。另外，也有網友提醒，正確的代幣應該是掉在取幣處的綠色代幣，但原PO則解釋，他自己拿到的代幣是黃色的，而且綠色的那個也拿來試過，還欠費450元，並不是他原本拿到的。（編輯：許智超）