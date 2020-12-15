頒發傑出公務員獎　蔡英文笑問陳時中：你為什麼在這？

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頒發傑出公務員獎　蔡英文笑問陳時中：你為什麼在這？

記者劉育辰/綜合報導

calendar_today2020-12-15 17:44:14

蔡英文
▲總統蔡英文15日出席「公務員傑出貢獻獎」頒獎典禮。（圖／劉育辰攝）
總統蔡英文今（15）日出席「109年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，肯定得獎者們勇於任事、盡心盡力，並期許所有公務部門的夥伴持續成為國家社會進步的力量，讓台灣一天比一天更進步。蔡英文在與現場來賓致意時，笑問衛福部長陳時中「為什麼會在這？你是來授獎的嗎？」逗笑現場參與大會的公務員。
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蔡英文今日出席「109年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」致詞時說：「我剛以為我走錯了，公務員是這樣的嗎？」現場公務員們開心的回答：「是！」蔡英文也笑著回應說：「這樣滿好的。」現場氣氛相當熱絡。接著，蔡英文問陳時中：「部長你為什麼會在這？你是來授獎的嗎？」更是逗笑在場所有公務員。
接著，蔡英文表示，政府的施政要能夠落實，需要公務人員的專業和貢獻。她很高興能夠藉著這場表揚大會，當面感謝認真敬業的公務員們。而得獎者的努力和事蹟表現，是所有公務人員最好的榜樣。並逐一介紹得獎人和團隊。

包含來自林務局花蓮林區管理處的技士呂坤旺、台中市政府消防局隊員王柏寓、台南市政府地政局股長蔡文龍、新北市政府警察局警務正陳福振，以及客委會副處長。

至於團體獎得主，則是來自疾管署的疫情防治團隊，他們推動的各項防疫作為和成效有目共睹，對於守護國人健康有非常大的貢獻。此外，還有來自經濟部的「罩亮台灣，日夜趕工製罩的公僕」，從名稱就可以知道是對抗疫情，迅速提升口罩產能的高效率團隊，他們的努力不僅滿足國內需求，也讓台灣能夠協助其他國家防疫；另外，還有對抗非洲豬瘟的農委會動植物防疫檢疫局，及促進環境永續發展的「桃園市_工程循環經濟_導入再生再利用粒料_應用計畫團隊」。

蔡英文認為，這些得獎者之所以能夠脫穎而出，很重要的就是每一位都有著勇於承擔、求新求變、積極貢獻的精神。這也是促進國家進步發展非常關鍵的精神。
原本很少引發話題的考試院，近期因為廢考監的議題浮上檯面。蔡英文也特別提到，最近考試院變得很活潑，同時推出官方臉書，要打破冷衙門的印象，讓大眾更了解考試院的運作。她相信，經過這充滿挑戰的一年，勇於突破、積極應變，也是大家共同的心得，也期許所有人持續往這個方向努力。
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