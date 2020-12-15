好發於年長女性　無法根治的「間質性膀胱炎」真惱人

一名60歲女性長時間有膀胱漲尿疼痛、頻尿、急尿以及夜尿的問題，曾經接受過藥物治療，也做過尿道擴張術，症狀仍未改善，後至台南奇美醫學中心泌尿科門診，主治醫生林才揚從病人主述中懷疑是間質性膀胱炎，接受膀胱水擴張手術後漲尿痛的感覺消失，且頻尿症狀也獲改善，但因水擴張的效果並不持久，病人同時也用玻尿酸來做膀胱灌注加強治療效果。

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奇美醫學中心泌尿外科主治醫師林才揚表示，根據台灣泌尿科醫學會治療指引，「間質性膀胱炎」定義為：「與膀胱相關聯的不愉快感覺(包含了疼痛、腫脹等不舒服的感覺)，且合併有下泌尿道症狀(頻尿、急尿、夜尿等)維持超過6週，同時沒有泌尿道感染或者其他致病原因。」這種膀胱不愉快的感覺通常漲尿時比較明顯，不過排尿後疼痛就會消除。根據美國流行病學統計，間質性膀胱炎的盛行率為每十萬人有52位。台灣間質性膀胱炎的盛行率從2002年的每十萬人有21.8位上升到2013年的40.2位，其中女生是男生的3倍，且大於65歲的盛行率最高。

間質性膀胱炎是一種排除性的診斷，在診斷間質性膀胱炎時，必須先安排一系列的檢查排除掉其他混淆的疾病，如膀胱及攝護腺惡性腫瘤、感染、膀胱過動症、尿道憩室、骨盆底肌肉功能異常等等，才能去作診斷。病患如需做膀胱水擴張術必需全身麻醉，利用膀胱鏡灌注生理食鹽水直到膀胱內壓大於80公分水柱，然後在排水後，有間質性膀胱炎的病人膀胱會出現腎絲球狀出血點、出血斑、片狀出血或黏膜裂縫的現象。

林才揚強調，間質性膀胱炎是一種慢性、病因不明、多致病因子、易復發且目前尚無有效治療方法的疾病，對病人的生理、心理、社交行為、生活品質都會造成重大的影響，建議如果有相關症狀應儘早就醫來讓醫師給予適合的治療。治療的過程必須要有耐心以及不要過度期待症狀的完全改善。