吳鳳親妹中鏢拒打大陸疫苗！曝親友「比較相信台灣」

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吳鳳親妹中鏢拒打大陸疫苗！曝親友「比較相信台灣」

娛樂中心/綜合報導

calendar_today2020-12-15 16:27:57

▲吳鳳（左）親妹染疫拒打大陸疫苗。（圖／吳鳳臉書）
▲吳鳳（左）親妹染疫拒打大陸疫苗。（圖／吳鳳臉書）

土耳其籍藝人吳鳳在台灣發展超過10年，也已經取得中華民國身分證，2015年和老婆Rynne結婚並育有2女。近來2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情仍在蔓延，吳鳳先前就在臉書上透露自己的表妹、親妹妹、外甥和2個阿姨接連確診，好在經過2周的時間，妹妹已經痊癒，她透過視訊和吳鳳報平安，同時透露自己不願意接種來自大陸的疫苗。

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吳鳳透過影片表示土耳其即將購入5000萬劑來自大陸的疫苗，表示現在土耳其人只要看到大陸製造的東西，就會擔憂其品質，比較會相信台灣，或是其他歐美國家研發出來的疫苗，「很多人擔心這個疫苗會有一些副作用，或者覺得無法預防新冠病毒，妹妹希望有來自台灣的疫苗」。

此外，吳鳳的妹妹透露自己因為只有失去味覺和嗅覺的症狀，所以只要多休息、補充維他命C和注重飲食就能復原，不過吳鳳坦言接下來的日子對土耳其人民來說，會有比較多的壓力，也期盼大家能順利度過這個關卡。（編輯：侯家瑜）

▲吳鳳妹妹隔離期間都在家好好休息、吃藥。（圖／吳鳳臉書）
▲吳鳳妹妹隔離期間都在家好好休息、吃藥。（圖／吳鳳臉書）
▲吳鳳透露妹妹已經結束隔離，恢復健康。（圖／吳鳳臉書）
▲吳鳳透露妹妹已經結束隔離，恢復健康。（圖／吳鳳臉書）
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