浪貓天生一副「反派臉」　二十四小時生氣無死角！

是誰惹你生氣了嗎！？這隻「反派臉」貓貓原先流浪在街頭，後來被動物保護所The Riggi Rescue發現帶回，因為這張看似永遠在生氣的臉，保護所幫牠取了一個矛盾的名子：吉格（Giggles），義即「傻笑」，現在就來一起看看吉格的故事吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲偶在吃飼料，你看啥！（瞪）（圖／Instagram＠gigglestheangrycat）

× ▲偶在吃飼料，你看啥！（瞪）（圖／Instagram＠gigglestheangrycat）

▲手還放在那幹什麼？摸我啊！（瞪）（圖／Instagram＠gigglestheangrycat）

× ▲手還放在那幹什麼？摸我啊！（瞪）（圖／Instagram＠gigglestheangrycat）

保護所將吉格帶回後立即請醫生做健康檢查，發現牠有體重過輕及滿身蝨子的問題，更令人心疼的是身上有多處其他動物

的

咬痕，看來吉格在外頭過了一段艱苦的生活，不過幸好被保護所的人員發現，立即幫牠接種疫苗、結紮。在後來等狀況漸漸穩定，很快有好心人將牠領養回家，並因為其特別的面部表情，吉格成為動物保護所The Riggi Rescue的代言人，這下子搖身一變，浪貓成為了「名利雙收」的勝利喵喵！

▲偶就很酷！誰不喜歡偶？（圖／Instagram＠gigglestheangrycat）

× ▲偶就很酷！誰不喜歡偶？（圖／Instagram＠gigglestheangrycat）

▲記得去幫助浪貓！給他們一個溫暖的家！（瞪）（圖／Instagram＠gigglestheangrycat）

× ▲記得去幫助浪貓！給他們一個溫暖的家！（瞪）（圖／Instagram＠gigglestheangrycat）

吉格在新家庭過得非常舒適，除牠之外家裡還有兩隻貓兄弟，且其中一隻也是從動物保護所The Riggi Rescue領養回來的。吉格非常喜歡室內，人類將逗貓棒晃來晃去時牠一定會衝上前玩耍，平時見主人躺在床上，也會一溜煙地衝上去撒嬌，不過跟一般貓不一樣的是：吉格不喜歡零食！且吉格雖看起來很兇，但牠的個性溫和，幾乎沒有生氣的時候，頂多就是喵喵喵地碎碎念，在牠生氣的臉背後，有著柔軟可愛的個性。

▲憤怒的玩逗貓棒！（圖／Instagram＠gigglestheangrycat）

× ▲憤怒的玩逗貓棒！（圖／Instagram＠gigglestheangrycat）

吉格「代言喵」的工作很簡單，就是用牠有趣的形象來提高動物保護所The Riggi Rescue的知名度，以開拓更多資金來源，讓保護所有更多資源去救助其他動物。選擇吉格的原因除了其鮮活形象，還有牠是一個很完美的例子，從發現、救援、找到美滿的家庭，是一套非常完整的流程。除了幸運的吉格外，在街道上仍有許多等待救援的小動物，若有錢可以出錢，沒錢也可以去收容所當志工，為這些小動物們盡一份心力吧！（編輯：李惠婷）